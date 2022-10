Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Il dolce ritorno di Zion Williamson

A 533 giorni di distanza dall'ultima presenza sul parquet, Zion Williamson torna in campo e lo fa in modo più che decente: i suoi New Orleans Pelicans "passeggiano" sul campo dei Brooklyn Nets e lui scrive una prova da 25 punti, 9 rimbalzi e 4 recuperi con 11 su 22 al tiro. Se il fisico tiene, con anche Ingram e McCollum i Pelicans possono sognare!

Che partenza DeRozan: 37 punti e vittoria Bulls

La miglior prova di questa prima intensa notte di NBA la firma DeMar DeRozan! Il veterano, 34 anni, griffa il successo a Miami dei suoi Chicago Bulls, privi di LaVine e Lonzo Ball: 37 punti con 9 rimbalzi e 6 assist per DeRozan, unico assieme a Michael Jordan a firmare una prova da 30+5+5 all'esordio stagionale in maglia Chicago.

Il game winner di Damion Lee fa gioire il cognato Curry

I Phoenix Suns battono Dallas in rimonta da -22, la quarta rimonta più grande in un opener negli ultimi 25 anni. A vanificare la gara da 35 punti di Luka Doncic è Damion Lee che segna tutti i suoi 11 nel quarto periodo, compreso il canestro della vittoria a pochi secondi dalla sirena. Il bersaglio dell'ex giocatore dei Warriors manda in estasi il cognato Stephen Curry (è sposato con Sydel, sorella di Steph e Seth, ndr) che si mette ad esultare sui social e sveglia tutti in salotto.

Steven Adams: colpito ma non affondato

Quando sei in campo, devi sempre tenere gli occhi aperti e stare attento. In generale conviene sempre guardare cosa succede sul parquet, altrimenti si rischia una pallonata come quella presa in faccia dal povero Steven Adams, colpito da un tracciante dell'avversario Derrick Rose. Inevitabile finire su "Shaqtin a fool".

Insigne, Bernardeschi e Criscito a tifare Raptors

Alla Scotiabank Arena di Toronto ci sono volti noti a tifare i Raptors nell'esordio poi vinto contro i Cleveland Cavaliers. Si tratta di Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Domenico Criscito, i tre giocatori passati e presenti della Nazionale italiana che da questa stagione sono in forza ai Toronto FC della MLS americana.

La Top 10 della notte NBA

