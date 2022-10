Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

LeBron James: peggior avvio dall'anno da rookie

La sconfitta di Denver tiene i Lakers ancora senza successi, 0-4, un avvio disastroso, quasi unico, soprattutto per LeBron James. Infatti il Re non iniziava un campionato con 4 sconfitte di fila dalla stagione 2003-04, quando era un rookie 18enne coi Cleveland Cavaliers, 19 anni fa.

Irving prova a spronare Ben Simmons

I Brooklyn Nets si sciolgono a Milwaukee e si portano a 1-3 di record, coach Steve Nash subisce la prima espulsione in carriera e i riflettori vanno ancora su Ben Simmons, il primo giocatore della storia NBA con meno di 25 punti e 25 rimbalzi in almeno 100 minuti giocati da titolare. Addirittura in partita si sente Kyrie Irving urlargli "Tira Ben!", con lui che invece passa la palla. Poi in conferenza stampa lo difende: "Non gioca praticamente da due anni. Dategli un'opportunità".

Giannis e i Bucks sono già in fuga

Altra devastante prova di Giannis Antetokounmpo che, dopo i 44 contro i Rockets, piazza 43 punti anche contro i Nets. Il "Greek Freak" non aveva mai segnato 87 punti nell'arco di due gare in tutta la sua carriera e a giovarne sono ovviamente i Milwaukee Bucks, l'unica squadra ancora imbattuta in NBA con 3 vinte e 0 perse.

Jarrett Allen in testa a Bol Bol

Il lungo dei Magic Bol Bol è lungo, anzi lunghissimo, ma non basta per fermare Jarrett Allen. L'All Star dei Cavs lo spazza via e gli schiaccia in testa, anzi, se lo porta dentro il canestro!

Jabari Walker e i pantaloni al contrario

Prima sconfitta stagionale per i Portland Trail Blazers (4-1) che devono anche fare i conti con l'infortunio al polpaccio di Damian Lillard. La gara contro Miami è totalmente storta e lo si capisce anche dal fatto che il rookie Jabari Walker si sia messo i pantaloncini al contrario...

La Top 10 della notte NBA

