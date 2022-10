Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Giannis Antetokounmpo mostruoso da 44 punti

Che fosse uno speciale si era capito da tempo, ma la forza erculea di Giannis Antetokounmpo viene ribadita ogni volta che scende in campo. C'è la sua firma sul successo casalingo dei Bucks contro i Rockets con 44 punti e 12 rimbalzi, con uno strabiliante 17 su 21 al tiro, il tutto questo in appena 28 minuti: è il primo da quando esiste il tiro da tre con una gara da 40+10 con l'80% al tiro in meno di 30'.

Nikola Jokic ancora in tripla doppia ed eguaglia Wilt Chamberlain

Fare una tripla doppia non è semplice, farne due in serate consecutive ancora meno. Non si ti chiami Nikola Jokic visto che il due volte MVP trascina Denver al successo sui Thunder con 19 punti, 16 rimbalzi e 13 assist con appena sei canestri, 6 su 10 al tiro. Ad appena 27 anni arriva a 78 triple doppie in carriera e aggancia il leggendario Wilt Chamberlain, primatista fra i centri con 78 appunto. E' 6° All-Time, soprattutto 36 su 78 sono condite dal 60% al tiro. Irreale Joker.

Luka Doncic Show: prima la stoppata, poi l'assist

Esordio casalingo anche per i Dallas Mavericks che "spengono" i Memphis Grizzlies. Stellare Luka Doncic che segna 21 punti nel solo primo periodo e chiude con 32, 10 rimbalzi e 7 assist, più 2 stoppate e 2 recuperi: a tal proposito, lo sloveno è protagonista di una giocata super, prima con la stoppata e poi col contropiede chiuso con l'alzata per Christian Wood, lungo con cui c'è già grande intesa (25 punti e 12 rimbalzi per l'ex Rockets).

Tra Heat e Raptors finisce in rissa

Gli animi si scaldano nel terzo quarto e scoppia la rissa a Miami fra gli Heat e i Toronto Raptors. A beccarsi sono Caleb Martin e Christian Koloko che si agganciano a rimbalzo e finiscono addirittura addosso agli spettatori della prima fila dietro il canestro: espulsi entrambi e palla che passa all'NBA per le sanzioni di rito.

Paul George: 40 punti e vittoria. I 40 di Embiid non bastano

Ci sono "quarantelli" buoni e "quarantelli" decisamente meno buoni. A brillare è Paul George che guida i Clippers al successo esterno sui Kings in una gara dove sia Kawhi Leonard, sia John Wall, restano a riposo. Più ofuscata la stella di Joel Embiid che, nonostante i 40 punti (14/25 dal campo, 12/15 ai liberi) con 13 rimbalzi, è costretto al ko casalingo coi suoi 76ers contro i giovani San Antonio Spurs. Resta al palo Philadelphia (non iniziava 0-3 dal '17-18), tradita stavolta da James Harden, 12 punti, 12 assist e 9 rimbalzi, ma 4 su 18 al tiro.

