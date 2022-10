Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Simons esalta pure LeBron, e Portland è 4-0

I Portland Trail Blazers battono anche i Nuggets e sono 4-0, la loro miglior partenza dal 1999. Stanotte in copertina non ci va Dame Lillard ma Anfernee Simons che segna 29 punti con 7 su 10 dall'arco, 22 dei quali in un epico terzo periodo in cui segna due punti in meno di tutta Denver, 24. Anche LeBron James lo esalta su Twitter, con anche una correzione dopo aver sbagliato a scrivere il suo cognome ("Simmons").

Morant-Bane vs Irving-Durant: spettacolo a Memphis

Fuochi d'artificio a Memphis dove i Grizzlies battono i Brooklyn Nets. Soprattutto è uno spettacolo "a coppie" con Ja Morant e Desmond Bane da una parte, 38 punti a testa, e Kevin Durant e Kyrie Riving dall'altra, 37 ciascuno. Si tratta della prima gara della storia NBA, senza overtime, in cui quattro giocatori superano i 35 punti segnati.

Stagione in salita per Ben Simmons

Doveva essere l'X-Factor dei Brooklyn Nets, invece l'inizio di stagione di Ben Simmons è un disastro. L'ex 76ers è uscito per falli in due delle tre gare giocate e il suo tabellino recita 17 punti e 14 falli fatti finora in stagione: "Ben" ma non benissimo.

Prima sconfitta per Boston: espulso coach Mazzulla

I Boston Celtics sprecano un vantaggio di 19 punti e perdono a Chicago contro i Bulls, la prima sconfitta della loro stagione. Una gara in cui è arrivata anche la prima espulsione per Joe Mazzulla, il coach ad interim e più giovane su una panchina NBA, cacciato per proteste dopo il secondo fallo tecnico. Una gara di prime volte...

I compagni litigano, Gordon osserva in silenzio

Un misto tra rassegnazione e disinteresse quella di Eric Gordon, uno dei pochi veterani all'interno degli Houston Rockets che durante un timeout assiste ad un battibecco acceso tra alcuni giovanissimi compagni come Jalen Green e Jabari Smith. Impressionante Gordon, immobile come una statua.

