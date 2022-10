Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Prima espulsione in carriera per Klay Thompson

Serata da dimenticare a Phoenix per gli Warriors e per Klay Thompson. La guardia in maglia numero 11 gioca una gara pessima - 1 su 8 al tiro, 0-5 da tre, 2 punti e 2 falli tecnici - e completa il disastro con l'espulsione dopo un acceso scambio di vedute con Devin Booker. Si tratta della prima espulsione per Klay in 759 partite in carriera in NBA.

Luka Doncic senza limiti: anche l'assist da terra

I suoi Mavericks escono sconfitti a New Orleans contro i Pelicans senza tre titolari (Williamson, Ingram e Jones), eppure Luka Doncic piazza la solita clamorosa partita: 37 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, uno dei quali assolutamente incredibile per la schiacciata di Wood, da steso per terra dopo una scivolata. Luka Magic non per nulla.

Tifosa colpita e affondata in prima fila a New Orleans

Ok, la partita non era iniziata da molto, ma stare in piedi in prima fila, di spalle al campo, può diventare una cosa rischiosa. Infatti a New Orleans una tifosa viene colpita in testa da una pallonata di Dorian Finney-Smith che cercava di servire il compagno Dinwiddie: passaggio fuori misura e signora presa in pieno. Nulla di grave, un bel sorriso e il gioco può riprendere.

Il circus shot di Jaden Ivey

Ci vogliono atletismo, talento e un'irreale quantità di fiducia nei propri mezzi per segnare un canestro come quello di Jaden Ivey contro gli Wizards. La matricola dei Pistons era già noto per queste giocate al college e il passaggio all'NBA per il momento non ha cambiato nulla. Circus shot pazzesco in rovesciata!

Steph Curry sbaglia un libero: colpa del telecronista

Un classico, non c'è niente da fare. Stephen Curry va in lunetta con 22 su 22 ai liberi finora in stagione, il telecronista di TNT Kevin Harlan cita la statistica in cronaca e la guardia dei Warriors sbaglia. Ovviamente Steph non sta sentendo la telecronaca ma immagina cosa sia successo, ride e punta il dito proprio contro Harlan che stava raccontando il match a bordocampo assieme alla leggenda Reggie Miller e alla giocatrice Candace Parker.

La Top 10 della notte NBA

