Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Infortunio per Zion Williamson: i Pelicans tremano

Brutto colpo in tutti i sensi per i New Orleans Pelicans che perdono in overtime contro gli Utah Jazz, e perdono Zion Williamson per infortunio. La franchigia, ma anche l'NBA, tremano viste le condizioni sempre al limite dello spettacolare fenomeno da Duke, costretto ad uscire a 8' dalla fine per un colpo alla schiena dopo una rovinosa caduta per un fallo di Clarkson mentre era in volo. Si attendono novità nelle prossime ore, anche perchè fin lì Zion era stato molto positivo con 25 punti e 10 su 16 al tiro.

Chris Paul nel club degli 11mila assist

Nella vittoria dei Suns sul campo dei Clippers, Chris Paul raggiunge un traguardo storico visto che supera la quota di 11.000 assist in carriera. Con gli 11 realizzati nella notte, il regista di Phoenix arriva a quota 11.009: davanti a lui soltanto Jason Kidd, 12.091, e l'inarrivabile John Stockton, 15.806.

Spida Mitchell già nella storia dei Cavaliers

Donovan Mitchell è stato il grande colpo di mercato dei Cavs in offseason e l'ex guardia dei Jazz ha iniziato alla grande. Firma 37 punti per la vittoria in overtime sugli Wizards e diventa il primo giocatore nella storia della franchigia ad andare oltre quota 30 in tutte le prime tre partita in maglia Cavs: sono 93 in tutto, meglio dei 90 di Austin Carr negli anni '70, nemmeno LeBron James ci era riuscito. Applausi per Spida.

Nic Batum da metà campo sulla sirena

Cronometro in testa per Nicolas Batum che realizza da metà campo prima del suono della sirena del primo quarto per i suoi Clippers. Et voilà!

Chiellini a tifare Los Angeles Clippers

Tifoso d'eccezione a bordocampo alla Crypto.com Arena di Los Angeles per la gara tra Clippers e Phoenix Suns. E' Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus e della Nazionale, da quest'anno coi Los Angeles FC di MLS per chiudere la sua carriera: in prima fila con addosso la maglia numero 13 di Paul George, non ha portato troppa fortuna vista la vittoria dei Suns.

