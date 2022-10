Sono trascorsi quasi 25 anni dall'ultimo titolo vinto dai Chicago Bulls di Michael Jordan, la franchigia più iconica della storia della NBA. Eppure, nonostante la pletora di superstar e squadre memorabili che si sono susseguite nelle ultime due decadi, tifosi e appassionati restano ancorati al grande passato.

Lids, una delle maggiori catene di distribuzione e vendita di articoli e materiale sportivo, ha comunicato i dettagli delle vendite durante la off-season estiva. E i Chicago Bulls continuano a dominare in più di mezza America, risultando la franchigia con la maggior fetta di merchandising in 28 Stati. I Bulls sono la squadra più popolare anche in 8 Stati che ospitano una o più franchigie NBA: Indiana (Pacers), Texas (Mavericks, Spurs, Rockets), Florida (Heat, Magic), Louisiana (Pelicans), North Carolina (Hornets), Ohio (Cavaliers), Oklahoma (Thunder), Tennessee (Grizzlies).

Quali sono le canotte più vendute? LeBron James continua a mantenersi in vetta alla lista, ma nella Top 10 figurano ben tre giocatori dei mitici Bulls degli anni '90: Michael Jordan è quinto, Dennis Rodman è decimo, mentre Scottie Pippen... occupa addirittura la seconda posizione, davanti a MJ ("The Last Dance" ha giocato probabilmente un ruolo-chiave in questa situazione). Nel complesso, sono soltanto tre le star in attività nella Top 10, con Steph Curry (4°) e Kevin Durant (9°) ad affiancare LBJ. La classifica è completata da Vince Carter (3°), Penny Hardaway (6°), Kobe Bryant (7°) e Allen Iverson (8°).

