LeBron James. Perchè sarà la sua marcatore della storia della Lega, salvo infortuni o altri imprevisti. Non ha bisogno di riflettori addosso perchè li ha da quando aveva 16 anni, ma questa stagione sarà più speciale delle altre per. Perchè sarà la sua 20esima da professionista (la prima nel 2003-04 coi Cleveland Cavaliers), soprattutto perchè sarà quella in cui diventerà il più grande, salvo infortuni o altri imprevisti.

Infatti King James, che debutterà questa notte nell'Opening Night coi Lakers sul campo dei Golden State Warriors, è 37.062 punti in carriera, a 1.325 dal leggendario Kareem Abdul-Jabbar che detiene il primato a 38.387. Secondo alcuni calcoli, se James mantenesse la stessa media dello scorso anno ovvero 30.3 punti a gara, dovrebbe registrare il nuovo record intorno a metà stagione.

Ad

NBA 🏀 L'Ovest coi Warriors, il ritorno dei Clippers e lo show Lakers IERI ALLE 15:43

"Ogni volta che ci penso rimango sorpreso, tipo 'Wow'. Devo dire la verità, non ho mai giocato nella mia carriera pensando 'se faccio questo, allora riuscirò a superare questo record'. Ma essere sulla buona strada per battere il record più ambito della NBA – quando la gente diceva che probabilmente non sarebbe mai stato battuto – penso che sia fantastico. Quando ci andrò vicino, non metterò troppa pressione su me stesso durante la stagione, ma penso che sarà un momento storico", aveva detto LeBron qualche settimana fa al media day dei Lakers.

La Top 10 dei marcatori All-Time NBA

Posizione Nome Punti Gare giocate 1 Kareem Abdul-Jabbar 38.387 1.560 2 LeBron James 37.062 1.366 3 Karl Malone 36.928 1.476 4 Kobe Bryant 33.643 1.346 5 Michael Jordan 32.292 1.072 6 Dirk Nowitzki 31.560 1.522 7 Wilt Chamberlain 31.419 1.045 8 Shaquille O'Neal 28.596 1.207 9 Carmelo Anthony 28.289 1.260 10 Moses Malone 27.409 1.329

LeBron: "Essere al livello di Kareem è una cosa straordinaria"

NBA NBA 2022-23: calendario, date e dove vedere in TV e live streaming 14/10/2022 ALLE 21:40