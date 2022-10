Los Angeles Lakers sono da sempre la franchigia più chiacchierata e glamour della NBA, sono la Hollywood dello sport mondiale, ma in questo avvio di stagione stanno toccando picchi non certo invidiabili. I gialloviola sono ancora al palo, con zero vinte e quattro perse, e stanno sempre di più assumendo i contorni della barzelletta dopo Nikola Jokic per 110-99. Un ko arrivato senza Russell Westbrook, fuori per un problema fisico, un giocatore che nelle prime tre sconfitte era stato una sorta di "alibi" per il risultato ma che in Colorado non può essere utilizzato. E il web lo ha subito ricordato con un prontissimo "meme"... sono da sempre la franchigia più chiacchierata e glamour della, sono ladello sport mondiale, ma in questo avvio di stagione stanno toccando picchi non certo invidiabili. I gialloviola sono ancora al palo, con, e stanno sempre di più assumendo i contorni della barzelletta dopo la sconfitta della scorsa notte a Denver contro i Nuggets diper. Un ko arrivato senza, fuori per un problema fisico, un giocatore che nelle prime tre sconfitte era stato una sorta di "" per il risultato ma che in Colorado non può essere utilizzato. E il web lo ha subito ricordato con un prontissimo ""...

Scherzi a parte, che questi Lakers avessero dei problemi era preventivabile vista la costruzione dubbia e lacunosa del roster, con due stelle chiare come LeBron James e Anthony Davis, un Russell Westbrook desideroso di rivincita, un "cagnaccio" difensivo come Patrick Beverley e un coach al debutto come Darvin Ham, ma pochissimo o nulla di altro. Difficile immaginare una stagione positiva a lungo termine ma non era nemmeno pensabile un avvio da 0-4 con queste modalità tragicomiche.

Inizio da incubo per LeBron e per i Lakers

Re LeBron James è partito numericamente bene, è arrivato a 1.100 gare di fila in regular season con almeno 10 punti, una follia, ma va detto altrettanto che lo 0-4 per aprire la stagione non lo "assaporava" dal 2003-04, quando Ilè partito numericamente bene, è arrivato a 1.100 gare di fila in regular season con almeno 10 punti, una follia, ma va detto altrettanto che lo 0-4 per aprire la stagione non lo "" dal, quando da matricola coi Cleveland Cavaliers perse le prime 5 partite

Sacramento Kings (0-3) e con gli 2014-15 e il 2015-16 (le ultime due stagioni con Kobe Bryant e di piena ricostruzione, ndr), ma rimane una cosa quasi eccezionale per una franchigia vincente che nei 34 anni di gestione di Jerry Buss non è mai partita 0-4 (dal 1979 al 2013, da lì il controllo è passato ai figli). A livello di squadra i Lakers sono l'unica squadra ancora senza vittorie coi(0-3) e con gli Orlando Magic di Paolo Banchero (0-5), ma si tratta di formazioni di livello ben inferiore, almeno sulla carta. Per i gialloviola è la terza partenza 0-4 negli ultimi nove anni dopo ile il(le ultime due stagioni cone di piena ricostruzione, ndr), ma rimane una cosa quasi eccezionale per una franchigia vincente che nei 34 anni di gestione dinon è mai partita 0-4 (dal 1979 al 2013, da lì il controllo è passato ai figli).

La fragilità di Davis e il caso Westbrook

I Lakers devono convivere con tanti problemi, tra questi i più eloquenti sono Anthony Davis e Russell Westbrook. AD è stato nettamente il fattore chiave nel titolo 2020 nella bolla ma resta un giocatore da sempre martoriato dagli infortuni e nelle ultime due stagioni è stato ancora più limitato: in questo avvio è evidente che l'ex Pelicans sia insicuro nei movimenti e nelle giocate, non ha la stessa mobilità di un tempo e ogni volta che va a terra o fa una smorfia strana, scatta il panico sulla panchina gialloviola. La sua schiena è davvero messa male e questa fragilità si riflette su tutta la squadra visto che Davis resta è di gran lunga il miglior giocatore attacco-difesa.

Discorso ancor più spinoso riguarda Russell Westbrook. Dopo aver provato a cederlo in tutti i modi in offseason, il GM Rob Pelinka sta continuando a lavorare sotto traccia per provare a scambiarlo ma nessuno è pronto a prendersi il suo contratto in scadenza da 47 milioni di dollari senza avere anche le due prime scelte 2027 e 2029, assets di cui i Lakers non vorrebbero privarsi. Il punto è che Russ, pur viaggiando a 10 punti, 7 rimbalzi e 4 assist di media con la solita energia e la tradizionale abnegazione, ha segnato appena 11 dei 38 tiri tentati in 3 partite, con una sola tripla su 12, senza contare le scelte "drammatiche" fatte sul parquet, come il tiro dalla media affrettato nel finale di gara contro Portland coi suoi a +1. Senza senso, come del resto tutta l'esperienza di Westbrook in gialloviola.

Attacco disastroso e il problema del tiro da tre

In generale i Lakers hanno un problema enorme a produrre punti, pur avendo uno dei migliori giocatori di sempre come LeBron James. Tolto il giovane Lonnie Walker IV, arrivato in estate dagli Spurs e che sta viaggiando a 15 punti di media, nessuno supera i 5.5 di media, eccezion fatta chiaramente per James, Davis e Westbrook.

Seppur siano passate appena 4 gare, i gialloviola sono il 29esimo attacco su 30 per punti segnati, 102.3 di media (solo i Clippers fanno peggio, 100.8), ma sono di gran lunga il peggiore per rating, con appena 96.9 punti su 100 possessi, l'unica squadra sotto quota 100, in ritmo per diventare il terzo peggiore degli ultimi 20 anni (Bobcats 2012 e 76ers 2015). Questo nonostante i Lakers giochino ad un ritmo molto alto (105.88 possessi di media, 2° dietro i 108.63 dei Warriors) e possono vantare una difesa d'èlite, la quarta con 104 punti subiti su 100 possessi.

Infine il tiro da tre, un dramma: sono nettamente ultimi col 22.3% (29° i Thunder con 27.3%), il peggior dato della storia NBA su un arco di 4 partite. I Lakers tirano 33 su 148 (nessuno ha segnato meno triple) e, pur nelle difficoltà, sono tra le squadre che tirano di più dall'arco, 37 conclusioni di media a gara, noni assoluti. I singoli? James sta tirando col 26%, Beverley col 19%, Davis col 18% e Walker IV col 17%. In tutto questo, l'ennesima beffa: a Denver i Lakers han segnato 8 triple, una in più di Buddy Hield (7) nella gara persa dai Pacers a Chicago, giocatore da mesi affiancato ai gialloviola in un possibile scambio che coinvolge Westbrook.

