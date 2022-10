Brilla la stella di Paolo Banchero nella notte di preseason NBA. Il talento di origini italiane, numero 1 al Draft 2022 dello scorso giugno, registra la sua miglior prova da professionista con 19 punti in 21' nel successo in rimonta 110-105 degli Orlando Magic a Dallas contro i Mavericks di Luka Doncic (16 in 18'). Paolo dà spettacolo, firma la sua prestazione in tre quarti e aggiunge anche 5 rimbalzi e un assist in un match in cui tira anche piuttosto bene, 6 su 13 dal campo e pure 2 triple a bersaglio.

I Magic, che incrociano le dita per Jalen Suggs, uscito infortunato nel secondo periodo, piazzano la seconda rimonta vincente in Texas: dopo il successo da -19 a San Antonio, sbancano Dallas risalendo da un divario di -21.

Tornando alla gara di Banchero, mette in mostra tutto il suo repertorio: segna attaccando partendo spalle a canestro, schiacciando di prepotenza in taglio backdoor, col tiro da tre punti piazzando, muovendo bene i piedi in avvicinamento contro un centro vero come McGee, e infine dal palleggio, sia con la conclusione dalla media distanza, sia col tiro da tre. Non è un caso che per il 79% dei general manager NBA Paolo sarà il rookie dell'anno 2022-23.

Gli highlights della gara di Paolo Banchero

Banchero: "Prima scelta? Non è un sogno, è pazzia!"

