Paolo Banchero continua ad aggiornare il libro dei record per le matricole, per la quinta gara di fila supera quota 20 ma gli Orlando Magic restano l'unica squadra ad Est ferma a zero dopo il ko per 103-92 a Cleveland contro i Cavaliers, la quinta sconfitta di fila per aprire la stagione. Non basta un'altra prova stellare del rookie di origini e passaporto italiano, la migliore di questo suo straripante inizio di carriera da professionista: Paolo segna 29 punti, carrer high aggiornato dopo i 27 del debutto a Detroit, aggiungendo anche 8 rimbalzi, 4 assist, 2 stoppate e con 10/19 al tiro e 3/5 dall’arco. L'unico problema rimane che l'appuntamento con la prima vittoria è nuovamente rinviato per il prodotto di Duke e per i suoi compagni.

La partita vede i Magic sempre ad inseguire, fin dal primo periodo, chiuso sotto 30-24 per un canestro allo scadere di Banchero. I Cavaliers tengono sempre il controllo anche se riescono a spezzare l'equilibrio soltanto nell'ultimo periodo quando Evan Mobley segna il +12 sul 97-85 a 1'37 dalla fine. Paolo segna 13 punti nei primi tre periodi mentre ancora una volta esplode nell'ultimo e prova a trascinare la squadra piazzandone 16 con 6 su 10 al tiro. Oltre ai suoi 29 per Orlando ci sono i 22 punti di Franz Wagner e i 12 di Wendell Carter mentre per i Cavs sono ben sei i giocatori in doppia cifra: sono 20 per Evan Mobley e 18 con 16 rimbalzi di Jarret Allen, la coppia di lunghi che "banchetta" contro i pari ruolo di Orlando.

Proprio Banchero parla così a fine gara del duello coi lunghi avversari: "E' dura giocare contro due lunghi come Allen e Mobley, hanno tantissime armi. Penso che sto giocato bene ma questo non si sta traducendo in vittorie, per cui non sono soddisfatto". Coach Jamahl Mosley ha parole ottime per Paolo: "E' duro, sicuro di sé, con un alto quoziente intellettivo nel basket, uno studente volenteroso, tutte queste cose. Ha anche un grande dono di umiltà e penso che sia enorme. Si è inserito perfettamente in questo contesto".

Media punti migliore di Jordan

L'inizio di stagione di Paolo Banchero lo sta portando a frantumare diversi record. E' il settimo rookie nella storia NBA ad iniziare la propria carriera con almeno 5 gare da oltre 20 punti (il primo è Wilt Chamberlain con 56 nel 1959-60, ndr) ma tra questi è il più giovane in assoluto. Quello che spicca però è che Banchero, in queste prime 5 gare ha una media punti superiore a quella di Michael Jordan nel suo avvio, 24 contro 23.2, lo stesso MJ per cui ha firmato a livello di sponsorizzazione per le scarpe.

