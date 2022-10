Paolo Banchero, il fenomeno di origini italiane prima scelta assoluta del Draft 2022, che ha terminato il suo precampionato con 17 punti nel successo casalingo degli Orlando Magic 114-108 contro i Cleveland Cavaliers: per la precisione il suo tabellino recita 17 punti con 6/12 al tiro, una tripla a bersaglio, 5 rimbalzi e un paio d'assist in 27 minuti, e record di 4-1 dei suoi Magic. Nella notte si è conclusa la preseason e da martedì 18 ottobre scatterà ufficialmente la stagione NBA 2022-23 . Grande attesa per, il fenomeno di origini italiane prima scelta assoluta del, che ha terminato il suo precampionato connel successo casalingo degli114-108 contro i: per la precisione il suo tabellino recita 17 punti con 6/12 al tiro, una tripla a bersaglio, 5 rimbalzi e un paio d'assist in 27 minuti, e record di 4-1 dei suoi Magic.

Il fenomeno nato a Seattle, in vista della sua prima stagione da professionista, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "L'NBA è un sogno che si avvera, qualcosa per cui ho lavorato tutta la vita. Come squadra vogliamo provare a lottare per i playoff e migliorare nel corso dell’anno sotto tutti i punti di vista. E voglio vincere il premio di rookie dell’anno".

Ovviamente si parla di Italia: "Il rapporto con l'Italia cresce sempre più forte col passare del tempo. Fino a 15­16 anni non sapevo molto della storia italiana della mia famiglia. Solamente che il mio nome era italiano e poco altro. Poi mi sono interessato e ho scoperto tante cose. Spero di venire presto in Italia, visto che ancora non ci sono stato. La bandiera al Media Day? Non l'ho portata io, ma quando l'ho vista ho voluto farmi una foto, mostrare il mio rispetto".

Il Mondiale 2023 è un mio obiettivo. Non posso garantirlo al 100%, visto che devo ancora cominciare la mia prima stagione NBA, ma è qualcosa a cui penso

E poi la Nazionale e la maglia azzurra: "Il Mondiale 2023 è un mio obiettivo. Non posso garantirlo al 100%, visto che devo ancora cominciare la mia prima stagione NBA, ma è qualcosa a cui penso. Al momento opportuno prenderò una decisione. I miei contatti? Con coach Riccardo Fois ci sentiamo da tanto. È stato a Gonzaga e ad Arizona, e in NBA a Phoenix. Lo conosco e lo rispetto. Tra i giocatori sento Nico Mannion: è della West Coast come me, ha giocato gli stessi tornei che ho fatto io. Ci scriviamo sui social, gli ho fatto i complimenti per quanto bene sta facendo con la Nazionale. Lo seguo, sono curioso di vedere dove arriverà".

L'ultima battuta di Banchero riguarda gli Europei, chiusi ai quarti di finale dall'Italia del ct Pozzecco: "Non ho seguito nessuna partita in diretta, perché qui negli Usa erano ad orari strani. Ma ho visto tanti highlights, a cominciare da Italia-­Serbia. Ho seguito gli azzurri e sono orgoglioso di come hanno giocato e combattuto. Ma ho seguito anche altri giocatori di alto livello che volevo vedere, da Doncic a Antetokounmpo".

