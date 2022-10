Ad oltre tre mesi dalla notte del Draft, Paolo Banchero fa il suo esordio ufficiale in NBA. E' solo Preseason ma il talento di origini italiane nato a Seattle, numero 1 appunto dell'ultimo Draft, è sceso in campo per la prima volta con gli Orlando Magic a Memphis in una sfida persa 109-97 contro i Grizzlies di Ja Morant, autore di 22 punti in 22'.

Il futuro azzurro (speriamo...) in maglia numero 5, viene schierato in quintetto in una "front-line" gigante con Wendell Carter e Mo Bamba, sta in campo 24' e chiude con 8 punti, 2 rimbalzi, 1 assist, 2 rubate, 1 stoppata, 4 palle perse, e un non sfavillante 2 su 9 al tiro. Gli unici due canestri di Banchero: sullo 0-0, dopo 15", ruba palla, si invola in contropiede e chiude con un appoggio di mano sinistra; il secondo bersaglio è invece una giocatona da highlights, sul 54-36 per Memphis, con Paolo che attacca da fuori area in palleggio, avanza di pura potenza e inchioda a due mani a difesa schierata, spazzando letteralmente via il povero Konchar.

I ritorni di Simmons, Leonard e Murray

La notte di preseason era interessante anche per alcuni rientri eccellenti da lunghi infortuni. Al Barclays Center c'è il tanto atteso esordio di Ben Simmons coi Brooklyn Nets, guarda caso contro i Philadelphia 76ers, la sua ex squadra: l'australiano, fuori per tutta la stagione scorsa prima per una sorta di "ammutinamento" e poi per un problema alla schiena, parte in quintetto con Harris, Claxton, Durant e Irving, e chiude con 6 punti con 3 su 6 al tiro in 19'.

A Seattle la gara tra Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers, vede i rientri di Paul George e Damian Lillard da una parte e dall'altra, soprattutto gli angeleni ritrovano Kawhi Leonard, ai box da oltre un anno e mezzo per un'operazione al ginocchio. L'ex Spurs, in attività dopo 476 giorni, risponde con 11 punti in 16 minuti.

Infine la gara tra Denver e Oklahoma City, vinta dai Thunder 112-101 con un Josh Giddey che sfiora la tripla doppia (14 punti, 12 rimbalzi e 9 assist). La notizia però è in casa Nuggets che ritrovano, oltre a Michael Porter Jr., anche Jamal Murray, la guardia canadese fuori da 539 giorni, che chiude la sua prova con 10 punti con 4/7 al tiro in 15' sul parquet. La franchigia del Colorado, con Nikola Jokic al timone, può sognare in grande se Murray e Porter Jr. ritrovano la forma dei giorni migliori.

Doncic: "MVP? Prima devi vincerlo, poi puoi parlarne"

