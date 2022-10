Simone Fontecchio ha fatto appena in tempo a dimostrare di poter appartenere al campionato più competitivo del mondo prima di ritrovarsi costretto a un breve stop. Gli Utah Jazz hanno annunciato che né lui, né Rudy Gay, saranno a disposizione per la partita in programma venerdì notte contro i Denver Nuggets perché entrati nel protocollo anti-covid.

Quest'anno la NBA non richiede la vaccinazione obbligatoria di giocatori e membri dello staff tecnico per poter partecipare ad allenamenti e partite, ma è necessario sottoporsi a un test in presenza di sintomi influenzali. Inoltre, giocatori e staff sono obbligati a informare il club in caso di test positivi effettuati al di fuori dell'ambiente lavorativo o in caso di contatti con familiari positivi al covid, soprattutto se conviventi.

Ad

NBA Finalmente Fontecchio, 13 punti! Banchero fa 21 ma Orlando ancora ko 25/10/2022 ALLE 06:43

Fontecchio è entrato in rotazione nelle ultime due uscite (back-to-back con gli Houston Rockets), raccogliendo 22 minuti complessivi di azione. Nella prima partita, persa in trasferta in Texas, 13 punti, 3 rimbalzi e 5/9 al tiro (3/5 dall'arco) in 16 minuti. Dopo essere stato inutilizzato nelle prime tre gare stagionali, eccezion fatta per una manciata di secondi ininfluenti nel garbage-time della opening-night contro i Nuggets nelle ultime due uscite (back-to-back con gli Houston Rockets), raccogliendo 22 minuti complessivi di azione. Nella prima partita, persa in trasferta in Texas, l'azzurro ha registrato i suoi career-high con(3/5 dall'arco) in 16 minuti.

Sentite cosa diceva Fontecchio: “NBA? Io ho aspettative molto alte…”

Europei Fontecchio sbaglia i liberi decisivi, Pozzecco lo abbraccia 14/09/2022 ALLE 19:57