Paolo Banchero ammassa Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Luka Doncic e Joel Embiid tra i suoi protagonisti principali. Il gioco è ormai sempre più globalizzato, e gli occhi degli scout volgono in maniera costante oltreoceano. Mentreammassa performance e statistiche uniche nella storia , il mondo NBA continua ad attendere in maniera febbrile lo sbarco di probabilissima prima scelta del prossimo draft . Considerando il retaggio italiano di Banchero, avremo due future superstar internazionali potenzialmente dominanti nel prossimo decennio, all'interno di una Lega che può già schieraretra i suoi protagonisti principali. Il gioco è ormai sempre più globalizzato, e gli occhi degli scout volgono in maniera costante oltreoceano.

Jonathan Givony, storica firma di draftexpress.com e ora in forza a ESPN, ha tracciato una lista dei prospetti internazionali più interessanti per il draft 2023, partendo proprio dall'unicorno francese. Andiamo a scoprirli insieme.

1. Victor Wembanyama (ala-centro, Metropolitans 92)

Le partite disputate in pre-season contro la formazione G-League Ignite hanno reso Wembanyama un fenomeno super-popolare tra gli appassionati NBA. L'estasi per la possibilità di veder giocare un super-talento internazionale altrimenti impossibile da seguire perché esterno al mondo del college basket è talmente forte da essersi addirittura tramutata in una chance concreta offerta dalla stessa app NBA di seguire tutte le partite del campionato francese del Metropolitans 92.

Wembanyama, come previsto, sta avendo un impatto dominante sulla lega nazionale: nelle prime 7 partite (record di 6-1, buono per il secondo posto in classifica), ha viaggiato a 21.3 punti, 8.9 rimbalzi, 2.7 assist e 2.9 stoppate di media, tirando con il 58% da due e il 33% dall'arco. Gli scout evidenziano una diversità del gioco mostrato nelle gare di esibizione in G-League, dovute alle differenze strutturali del basket americano ed europeo. In Europa, con spazi minori a disposizione, Wembanyama gioca un maggior numero di possessi vicino a canestro e ha percentuali più basse nel tiro da fuori, ma la sua versatilità viene accentuata. L'area con maggiori lacune è ovviamente quella fisica: il corpo esile e longilineo non gli permette di acquisire una posizione solida a rimbalzo difensivo.

2. James Nnaji (centro, FC Barcellona)

un mix intrigante di qualità atletiche, fisiche ed energetiche che lo definiscono come specimen perfetto della figura del big-man difensivo. Nelle ultime partite di campionato ed Eurolega è riuscito a ritagliarsi un minuntaggio maggiore rispetto all'inizio stagionale, mostrando quei guizzi di puro atletismo già assaporati in qualche comparsata dello scorso anno. Il centro nigeriano del Barcellona occupa il secondo posto nella lista dei talenti internazionali grazie ache lo definiscono come specimen perfetto della figura del. Nelle ultime partite di campionato ed Eurolega è riuscito a ritagliarsi un minuntaggio maggiore rispetto all'inizio stagionale, mostrando quei guizzi di puro atletismo già assaporati in qualche comparsata dello scorso anno. Nella partita vinta contro Milano si è distinto anche a livello realizzativo e di creazione del proprio tiro (qualità in cui è ancora molto acerbo), sfruttando la sua fisicità per correre in contropiede e attaccare dal palleggio anche un veterano esperto come Brandon Davies.

James Nnaji al tiro contro Devon Hall, FC Barcellona-EA7 Emporio Armani Milano, Eurolega 2022-23 Credit Foto Getty Images

3. Juan Núñez (playmaker, ratiopharm Ulm)

Il canterano del Real Madrid ha scelto di trasferirsi in Germania, nel "laboratorio" di Ulm, per giocare una stagione con minuti e responsabilità, potendo affinarsi anche a livello internazionale in Eurocup. A Ulm è libero di esprimere liberamente il suo enorme talento e potenziale, che lo definisce come il playmaker più futuribile del Vecchio Continente grazie a una genialità unica, tipica della grande scuola spagnola dell'ultimo ventennio. In Eurocup, Núñez sforna 8.2 assist proiettati sui 40 minuti, numeri estremamente interessanti anche per la varietà di situazioni in cui vengono realizzati. Ma, a fronte di una creatività spiccata, presenta anche lacune in fase realizzativa (42% da due e 0/7 da tre in Eurocup finora) e nel trattamento del pallone, macchiato da un numero elevato di palle perse (3.8 in Eurocup).

Juan Nunez in palleggio contro Wes Clark, ratiopharm Ulm, Bundesliga 2022-23 Credit Foto Getty Images

4. Rayan Rupert (guardia-ala, New Zealand Breakers)

L'esterno francese, prodotto dell'accademia INSEP, ha scelto di cominciare a costruirsi una carriera nel campionato australiano, ed è già diventato un punto fermo dei New Zealand Breakers, secondi in classifica con un record di 6-3. Un infortunio al polso lo costringerà ai box per i prossimi due mesi, ma in queste prime partite stagionali ha mostrato quel mix di caratteristiche fisiche e difensive che lo rendono perfetto per incarnare un ruolo da giocatore 3&D. Alto poco meno di due metri, Rupert ha un'apertura alare pazzesca di 222 cm che gli permette di mettere enorme pressione sul perimetro e lavorare sulle linee di passaggio. Dovrà lavorare sul suo tiro da fuori, perché dopo le ottime impressioni in pre-season (10/16) sta faticando in campionato (soltanto 4/20).

Rayan Rupert, New Zealand Breakers, 2022-23 Credit Foto Getty Images

5. Ousmane Ndiaye (centro, Baskonia B)

Il big-man senegalese del Baskonia è uno dei potenziali talenti più controversi del prossimo draft. Gli scout si dividono tra l'entusiasmo per un ragazzo con spiccatissime doti fisiche, qualità difensive e capacità di essere efficace sui pick'n'roll, e i dubbi/sospetti per un giocatore ancora molto acerbo a livello tecnico e di conoscenza del gioco, immerso in un contesto non particolarmente competitivo come quello della terza serie spagnola. Grande scommessa per il prossimo draft o rischio di incappare in un bust colossale?

Ousmane N'Diaye Credit Foto From Official Website

