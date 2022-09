laurea in Sociologia a Davidson College e la cerimonia è diventata l'occasione per celebrare quello che, a tutti gli effetti, è già uno dei più grandi cestisti di sempre. L'ateneo della Carolina del Nord, situato a circa 25 miglia da Charlotte, ha infatti deciso di inserire lo "Splash Brother" nella propria Hall of Fame, ritirando anche la maglia numero 30 indossata da Curry nelle 104 partite giocate in NCAA tra 2006 e 2009. Dopo 13 anni, Steph Curry ha ottenuto il suo diploma die la cerimonia è diventata l'occasione per celebrare quello che, a tutti gli effetti, è già uno dei più grandi cestisti di sempre. L'ateneo della Carolina del Nord, situato a circa 25 miglia da Charlotte, ha infatti deciso di inserire lo "" nella propria, ritirando anche laindossata da Curry nelle 104 partite giocate intra 2006 e 2009.

Questo è un giorno assolutamente fantastico, per me e per la mia famiglia. Studiare e giocare a Davidson è stata la decisione migliore della mia vita. Ho conosciuto una bellissima comunità e ho potuto giocare per un uomo straordinario quale coach Bob McKillop. Ora sono laureato, sono un laureato a Davidson College e sono nella Hall of Fame. Pazzesco". All'interno di una cerimonia esclusiva durata circa novanta minuti, la stella dei Golden State Warriors ha ricevuto un'enorme celebrazione da parte del suo alma mater. "".

Nella cerimonia, il quattro volte campione NBA e due volte MVP della Regular Season è stato accompagnato da tutta la famiglia, con papà Dell e mamma Sonya in testa. "Oggi puoi prendere fiato e dirti "Ok, è fatta". Oggi hai aiutato coach McKillop a mantenere la sua percentuale di laureati al 100%. Hai fornito un esempio per tutti gli altri, giovani e vecchi, dimostrando che non è mai troppo tardi per completare la propria educazione", queste le parole di un'emozionatissima Sonya Curry durante il suo intervento.

primo giocatore dell'ateneo a vedere il proprio ex numero di maglia ritirato. Ciò significa che l'ormai iconica canotta numero 30 non potrà finire sulle spalle di nessun altro cestista, un privilegio che Davidson non aveva mai riservato ad alcun atleta dei Wildcats finora. Steph aveva completato il suo percorso di studi nella primavera 2022, non potendo però partecipare alla cerimonia di fine anno - della consegna dei diplomi - perché impegnato nei Playoff NBA e nella corsa al titolo, conquistato grazie al 4-2 rifilato ai Boston Celtics, la nuova franchigia di Danilo Gallinari

