Prosegue la stagione di NBA. Nella notte si sono disputate ben nove partite di regular season e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Bella vittoria per San Antonio, che supera per 114-105 Philadelphia. In casa Spurs i migliori sono Devin Vassell con 22 punti e Keldon Johnson con 21 e 8 rimbalzi. Non bastano invece per i 76ers i 40 e 13 rimbalzi di uno straripante Joel Embiid. Vincono gli Indiana Pacers e lo fanno contro Detroit per 124-115. Grandi prove di Tyrese Haliburton e Jalen Smith: il primo mette a referto 24 punti e 10 assist, mentre il secondo 19 e 15 rimbalzi. Inutili tra le fila dei Pistons i 26 di Bojan Bogdanovic e i 22 di Cade Cunningham.

Boston piega i Magic e fa tris, Banchero chiude con 23 punti

Boston batte Orlando in trasferta per 126-120 e conquista il terzo successo in altrettante partite. Decisivi Jason Tatum (40 punti e 8 rimbalzi) e Derrick White (27). Ininfluenti invece per i Magic i 29 di Terrence Ross e i 23, 5 rimbalzi e 3 assist di un buon Paolo Banchero (33:13 di gioco). Successo sofferto ma importante per Miami: gli Heat sconfiggono Toronto e portano a casa la prima vittoria stagionale. Fondamentali per la squadra di casa i 24 punti di Jimmy Butler e i 20 dalla panchina di Max Strus. Per i Raptors non servono a niente i 23 a testa di Pascal Siakam e Gary Trent Jr.

Milwaukee e Giannis danno spettacolo

Tutto facile per Cleveland, che in trasferta batte Chicago con un agile 128-96. Il top scorer del match è un ottimo Donovan Mitchell, autore di 32 punti (a cui si aggiungono i 9 assist e gli 8 rimbalzi). Ai Bulls non bastano i 23 di Zach Lavine. Successo netto anche per Milwaukee: i ragazzi di Mike Budenholzer prendono subito il largo e chiudono con il +20 finale (125-105) contro Houston. Prestazione sublime di Giannis Antetokounmpo, protagonista assoluto con 44 punti e 12 rimbalzi, ma è ottima anche la partita da 19 di Jrue Holiday. Per gli ospiti non sono invece abbastanza i 22 di Jalen Green e i 18 di Kevin Porter Jr.

Doncic (32) trascina Dallas contro Memphis

Non c’è partita tra Dallas e Memphis: al termine dei 48′ il punteggio dice 137-96 in favore dei Mavericks. Tra le fila della compagine texana i migliori sono Luka Doncic con 32 punti, 10 assist e 7 rimbalzi e Christian Wood dalla panchina con 25 e 12 rimbalzi. Ininfluenti per i Grizzlies i 20 di Ja Morant. Bel successo per Denver, con i ragazzi di Michael Malone che superano Oklahoma per 122-117 e conquistano la seconda affermazione di fila. In casa Nuggets prove solide da parte di Michael Porter Jr. (22 punti), Kentavious Caldwell-Pope (21) e Nikola Jokic (19, 16 rimbalzi e 13 assist), mentre ai City Thunder non servono a nulla i 28 di Shai Gilgeous-Alexander. Nell’ultimo incontro della notte arriva la vittoria sudatissima dei Clippers contro Sacramento (109-111). Grandissima prestazione di Paul George, autore di 40 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. In casa Kings ottima, ma inutile, la prova da 36 di De'Aaron Fox.

