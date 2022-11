Nonostante l’assenza di Zion Williamson per un infortunio al piede, New Orleans batte Memphis (senza Desmond Bane) per 113-102 e conquista l’ottava vittoria in stagione. Decisivi i 30 punti di CJ McCollum e i 19 a testa di Larry Nance Jr e Brandom Ingram. Non bastano invece in casa Mavericks i 36 punti di Ja Morant, i 19 di Dillon Brooks e i 15 punti e 13 rimbalzi di Brandon Clarke. Dallas resiste nel finale e sconfigge i Los Angeles Clippers per 103-101. Fondamentali le triple negli ultimi minuti di Reggie Bullock (2) e Luka Doncic (1). Lo stesso Doncic è anche il top scorer del match con i suoi 35 punti (a cui si aggiungono gli 11 rimbalzi), ma tra le fila del Mavericks ci sono da segnalare anche i 21 punti di Dorian Finney-Smith. Ininfluenti per la squadra californiana i 23 punti di Paul George e i 22 dalla panchina di Nicolas Batum.

Vittoria in trasferta per New York: i ragazzi di Tom Thibodeau scappano via nell’ultimo periodo e hanno la meglio su Utah con il punteggio di 118-111. I migliori realizzatori per i Knicks sono Jenson Brunson (25 punti), Cam Reddish (19) e RJ Barrett (18), mentre non servono a nulla ai Jazz la doppia doppia di Kelly Olynyk (27 punti e 11 rimbalzi) e i 15 punti di Jordan Clarkson. Da segnalare il ritorno in campo di Simone Fontecchio: l’azzurro termina la partita con 9 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in poco meno di 17′ di gioco.

Simone Fontecchio durante Utah Jazz-New York Knicks - NBA 2022-23

Con un ottimo finale Portland batte San Antonio per 117-110 e sale momentaneamente al primo posto a Ovest. In casa Trail Blazers ben tre giocatori concludono l’incontro con 22 o più punti, ovvero Damian Lillard (22, a cui si aggiungono gli 11 assist), Anfernee Simons (23) e Jerami Grant (29). Non sono invece sufficienti per gli Spurs i 31 punti e 14 rimbalzi di Jakob Poeltl, i 21 di Devin Vassell e i 20 di Keldon Johnson.

Tutto facile per Sacramento, che sconfigge per 153-121 Brooklyn (ancora senza Kyrie Irving) grazie a una partita spettacolare in attacco (record di punti in stagione). Fondamentali per i Kings i 31 punti dalla panchina di Terence Davis, ma sono molto importanti anche i 19 di Kevin Huerter e i 17 di Domantas Sabonis. Inutili invece per i Nets i 27 punti di Kevin Durant e i 18 di Edmond Sumner.

