Nella notte italiana si sono giocate cinque partite di NBA. Buttano via una vittoria già scritta i Los Angeles Lakers, mentre nelle zone alte delle classifiche successi importanti per i 76ers, Utah e Bucks. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Vittoria in rimonta ai supplementari per i Boston Celtics che espugnano il campo dei Los Angeles Lakers per 122-118. Anthony Davies (37 punti e 12 rimbalzi) sbaglia i due liberi della vittoria e permette a Boston di pareggiare e andare all’overtime. Non bastano neanche i 33 punti, 9 assist e 9 rimbalzi di LeBron James, con Boston che risponde con i 44 punti di Jayson Tatum e i 25 punti e 15 rimbalzi di Jaylen Brown. Importante e netta vittoria per gli Utah Jazz che fermano i New Orleans Pelicans vincendo 121-100. Con Simone Fontecchio ancora ai box per un problema alla caviglia, i Jazz trovano in Malik Beasley la guida per superare i Pelicans in un match equilibrato per 24 minuti, ma poi Utah scappa via nonostante i 26 punti e 9 rimbalzi del solito Zion Williamson.

Successo senza storia anche per i Milwaukee Bucks, che superano i Golden State Warriors con un rotondo 128-111. Match praticamente sempre in controllo dei Bucks che scappano via fin dal primo quarto. Protagonista assoluto, tanto per cambiare, Giannis Antetokounmpo con 30 punti e 12 rimbalzi. Nella zona playoff della Eastern Conference vittoria anche per i Philadelphia 76ers, che superano i Sacramento Kings 123-103. Philadelphia segna 80 punti solo nel primo tempo guidata dai soliti Joel Embiid (31 punti) e James Harden (21 punti e 15 assist). Infine, vittoria degli Houston Rockets sui Phoenix Suns per 111-97 con 26 punti di Jalen Green.

