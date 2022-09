Basket

Doncic: "MVP? Prima devi vincerlo, poi puoi parlarne. Ad Ovest sarà ancora più difficile, vogliamo arrivare ai playoff"

NBA - Luka Doncic, stella dei Dallas Mavericks, ha toccato alcuni temi nella conferenza stampa di inizio stagione. Lo sloveno, reduce da un Europeo deludente, ha parlato delle chance di vittoria del titolo di MVP. Per lui è incredibile essere tra i favoriti ma non ama parlarne finché non l'avrà vinto almeno una volta. E sul nuovo anno ha evidenziato che il livello ad Ovest sarà ancora più alto.

00:00:43, un' ora fa