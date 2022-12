Sono undici le partite di una serata NBA che Simone Fontecchio difficilmente dimenticherà. L’azzurro gioca la sua miglior partita da quando veste la maglia degli Utah Jazz e soprattutto segna anche il canestro della vittoria a un secondo dalla fine contro i Golden State Warriors. Finisce 124-123 per Utah con un finale incredibile: palla rubata sulla rimessa degli Warriors e contropiede che porta alla schiacciata per il successo di Fontecchio. Non c’è solo questo per l’italiano, ma anche 18 punti in 19 minuti uscendo dalla panchina, che trascinano Utah oltre ai 22 di Jordan Clarkson. Golden State era senza Steph Curry e subisce l’undicesima sconfitta in trasferta della stagione su tredici partite, nonostante i 36 punti di Jordan Poole.

Nel Mondiale del prossimo anno Fontecchio potrebbe giocare con un altro dei protagonisti di questa notte, Paolo Banchero. Il rookie degli Orlando Magic, che ha anche incontrato qualche giorno fa la delegazione della Nazionale guidata da Gianmarco Pozzecco, è decisivo per i suoi Orlando Magic nel 116-111 sui Los Angeles Clippers al supplementare. Proprio nell’overtime Banchero si scatena e segna 10 dei suoi 23 punti finali, che permettono ad Orlando di tornare alla vittoria dopo sei sconfitte consecutive.

Era anche la notte dello scontro tra le due capoliste (una non lo è più) di Eastern e Western Conference. È stato un dominio assoluto dei Boston Celtics contro i Phoenix Suns, travolti per 125-98 con la coppia Jayson Tatum e Jaylen Brown sugli scudi, visti i 25 punti di entrambi. Per i Suns il migliore è stato Josh Okogie con 28 punti, in una serata da 17 punti per Devin Booker e solo 4 per Chris Paul.

Come detto la nuova numero uno ad Ovest ed è New Orleans. I Pelicans vincono la loro quinta partita consecutiva, superando 104-98 i Detroit Pistons con la doppia doppia di Zion Williamson da 29 punti e 10 rimbalzi. Altra squadra in striscia positiva sono i Memphis Grizzlies (tre successi di fila), che battono 123-102 gli Oklahoma City Thunder con uno straordinario Ja Morant da 26 punti, 13 assist e 11 rimbalzi. Senza LeBron James ed Anthony Davis, cadono i Los Angeles Lakers contro i Toronto Raptors per 126-113, con i canadesi guidati dalla doppia doppia di Pascal Siakam (25 punti e 10 rimbalzi). Con il medesimo punteggio anche i Milwaukee Bucks battono i Sacramento Kings con il solito eccezionale Giannis Antetokounmpo da 35 punti, 7 assist e 6 rimbalzi.

Prosegue il buon momento dei Brooklyn Nets (7-3 nelle ultime 10 partite) con il successo sugli Charlotte Hornets per 122-116 grazie ai 33 punti di Kyrie Irving e la quasi tripla doppia di Kevin Durant (29 punti, 9 rimbalzi ed 8 assist). Sempre nella Eastern Conference successi anche dei Chicago Bulls sugli Washington Wizards (115-111, 27 punti di DeMar DeRozan) e dei New York Knicks sugli Atlanta Hawks (113-89, 34 punti e 17 rimbalzi per Randle). In chiusura la vittoria dei Minnesota Timberwolves sugli Indiana Pacers per 121-115 grazie ai 28 punti di D’Angelo Russell, i 26 di Anthony Edwards e la doppia doppia da 16 punti e ben 21 rimbalzi di Rudy Gobert. Ad Indiana non sono bastati i 26 punti e 15 rimbalzi di Tyrese Haliburton.

