Netto successo casalingo per i Washington Wizards sui Detroit Pistons per 120-99. Dopo un primo quarto equilibrato concluso sul 28-25, Washington prova a prendere un piccolo margine nella frazione successiva sfiorando il +10 (53-44 e +9) e chiudendo avanti sul 56-49 dopo 24’ di gioco. Nella ripresa i Wizards aumentano i giri del proprio motore aggiornando il massimo vantaggio a +16 (83-67) e lasciando i Pistons letteralmente al palo: alla terza sirena i padroni di casa conducono per 85-75. Nell’ultimo quarto la franchigia della Capitale non alza il piede dall’acceleratore, sfondando anche il +20 ed andando così a vincere il match col punteggio finale di 120-99. Kyle Kuzma e Kristaps Porzingins trascinano i Wizards con 25 e 20 punti segnati, mentre per i Pistons il miglior realizzatore è Bojan Bogdanovic con 25 punti.

Vincono di fronte al pubblico amico anche i New Orleans Pelicans, che sconfiggono i Dallas Mavericks per 113-111. New Orleans parte subito forte (40-31), prendendo poi il largo nel secondo quarto andando anche a +14 (57-43). Dallas però non ci sta e reagisce prontamente, ricucendo lo strappo fino al -2 con cui si va all’intervallo lungo (66-64). Nel terzo quarto i texani riescono anche ad operare il sorpasso, mettendo la freccia alla terza sirena sul 87-89. Nell’ultima frazione i Pelicans trovano però la forza di ribaltare nuovamente il match, rimettendo la testa avanti al momento giusto ed aggiudicandosi la sfida per 113-111. Doppia doppia per CJ McCollum con 14 punti ed 11 assist, insieme ai 22 punti di Trey Murphy III. Ai Maverciks non bastano i 37 punti ed 11 rimbalzi di Luka Doncic, insieme ai 24 punti di Spencer Dinwiddie.

Serata positiva anche per gli Oklahoma City Thunder, che al Paycom Center battono i Los Angeles Clippers per 108-94. I padroni di casa mettono subito la freccia chiudendo il primo quarto sul 23-18, con i californiani che però riescono a reagire e superare gli avversari nel punteggio nella seconda frazione (42-43). Oklahoma non ci sta e ritorna davanti al termine del primo tempo (49-43), dilagando poi nella ripresa senza dare possibilità ai Clippers di replicare: alla terza sirena i Thunder conducono agevolmente per 84-68. Nell’ultimo quarto la franchigia dell’Oklahoma amministra il margine accumulato precedentemente fino al 108-94 con cui va a vincere il match. Shai Gilgeous-Alexander è il protagonista assoluto con 33 punti ed 8 assist, insieme a ‘Tre’ Mann che timbra 25 punti. Per i Clippers doppia doppia di Ivica Zubac (10 punti e 14 rimbalzi), oltre ai 15 punti di Luke Kennard.

Nel ‘big match’ che chiudeva la notte NBA i Phoenix Suns piegano la resistenza dei Golden State Warriors, aggiudicandosi la sfida per 134-105. I padroni di casa indirizzano subito la partita sui binari giusti grazie ad un primo quarto da 37-29. Nella seconda frazione gli ospiti riescono ad impattare nel punteggio (55-55), ma è ancora la compagine dell’Arizona a mantenere la leadership: all’intervallo lungo i Suns sono ancora davanti per 72-66. Nella ripresa Phoenix innesta le marce alte e lascia Golden State letteralmente al palo, scappando fino al +19 con cui va in archivio anche questa frazione (105-86). Nell’ultimo quarto i vice-campioni del 2020-2021 non calano l’intensità, incrementando il proprio vantaggio senza concedere possibilità di rientrare ai Warriors che devono capitolare sul 134-105 finale. È ancora Devin Booker a trascinare i suoi al successo con 34 punti, con Miles Bridges e Jock Landale che segnano 17 punti ciascuno. Doppia doppia per DeAndre Ayton con 16 punti e 14 rimbalzi, sfiorata invece da Chris Paul con 7 punti e 9 assist. Miglior realizzatore per Golden State, invece, è Steph Curry con 21 punti.

