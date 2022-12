Nel tempo supplementare i Pistons sbagliano meno, trovando la zampata decisiva per espugnare lo Spectrum Center di Charlotte. Doppia doppia per Isaiah Stewart con 19 ed 11 rimbalzi, insieme ai 25 di Killian Hayes. Per gli Hornets, invece, 28 di Kelly Oubre Jr. e 26 di Terrence Roziers. Altra grande notte negli Stati Uniti per la NBA 2022-2023, con ben dieci partite disputate tra Eastern e Western Conference. Scende in campo anche Paolo Banchero con gli Orlando Magic. Andiamo a fare un breve recap dei risultati e dei migliori marcatori. Serve un overtime ai Detroit Pistons per battere a domicilio i Charlotte Hornets per 134-141. Gli ospiti conducono il match per 36’ (97-107 alla terza sirena), con Charlotte che riesce a reagire nel quarto conclusivo impattando nel punteggio sul 127-127 e portando così la sfida all’overtime.

Battono un colpo in casa gli Indiana Pacers, che tra le mura amiche sconfiggono i campioni in carica dei Golden State Warriors per 125-119. Indiana prende decisamente il largo nel secondo quarto (74-54, con un parziale interno di 47-28), con i californiani che reagiscono prontamente nella terza frazione ricucendo lo strappo fino al -6 (93-87). Nei minuti conclusivi Golden State avrebbe anche la palla del pareggio sul 122-119, ma i Pacers rimangono lucidi fino alla sirena finale. Tyrese Haliburton trascina i suoi con 29, al pari di Bennedict Mathurin (24). Ai Warriors non bastano i 38 Steph Curry, che a due minuti dallo scadere del terzo quarto deve abbandonare il campo per un infortunio alla spalla da valutare, ed i 20 di Jordan Poole.

Ad

NBA I 44 di Tatum, l'abbraccio Monty-Silas e le schiacciate di LeBron UN GIORNO FA

Successo interno anche per gli Orlando Magic sugli Atlanta Hawks col punteggio di 135-124. Partenza pazzesca della franchigia della Florida con un primo quarto da 50-22, che indirizza subito il match sui binari giusti. Reazione degli ospiti nella seconda frazione (26-40 di parziale), che provano a colmare il gap fino al -14 (76-62). Nella ripresa Orlando amministra il vantaggio accumulato nei quarti precedenti, conservando il margine in doppia cifra fino al termine del match. Paolo Banchero mette a referto 20 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Buona prestazione anche di Franz Wagner con 24, insieme ai 21 di Bol Bol. Per gli Hawks, invece, 24 di De’Andre Hunter e doppia doppia di Trae Young (19 e 16 assist).

Colpo esterno dei Sacramento Kings in Canada, che battono i Toronto Raptors per 123-124. Dopo un primo tempo favorevole ai padroni di casa (62-59 alla seconda sirena), i californiani escono alla distanza nel quarto conclusivo dove riescono a trovare il guizzo decisivo per operare il sorpasso sulla sirena facendo saltare il fattore campo e vincendo di un solo punto. Doppia doppia di De’Aaron Fox (27 e 10 rimbalzi), protagonista insieme a Domantas Sabonis (21 e 20 rimbalzi, con 7 assist). Ai Raptors non bastano i 39 di uno strepitoso Fred VanVleet, al pari di Scottie Barnes che chiude con una doppia doppia (27 e 10 rimbalzi).

Vittoria all’overtime per i New York Knicks sui Chicago Bulls (128-120). Ospiti davanti dopo due quarti (55-64, toccando anche il +12 sul 48-60), con Chicago che prova a rimanere in scia alla terza sirena (88-92). Nell’ultima frazione i Bulls tentano il tutto per tutto, tirando fuori l’orgoglio e riuscendo a pareggiare i conti: 117-117 al termine dei tempi regolamentari, si va quindi all’overtime dove i Knicks commettono meno errori riuscendo così ad espugnare lo United Center di Chicago. Prestazione monstre di Julius Randle, che chiude con 31 e 13 rimbalzi. Decisivo anche Jalen Brunson con 30, mentre per i Bulls il top scorer è Demar DeRozan con 32.

Fanno saltare il fattore campo anche i Miami Heat, che fuori casa prevalgono sugli Oklahoma City Thunder col punteggio di 108-110. Primo quarto in perfetta parità sul 31-31, con Miami che trova un primo strappo nella seconda frazione (52-64). Nella ripresa i Thunder riescono a colmare il gap e si riportano a -2 alla terza sirena (84-86), operando anche il sorpasso nel quarto conclusivo (106-101). Gli ospiti riescono a ritrovare fluidità nel gioco e ritornano davanti al momento giusto, azzeccando le scelte offensive. Tyler Herro esagera e mette a segno ben 35 punti, con Bam Adebayo che firma una doppia doppia da 15 e 13 rimbalzi. Per i Thunder non sono sufficienti i 27, 8 rimbalzi e 7 assist di Shai Gilgeous-Alexander.

Portland Trail Blazers corsari in Texas, con la compagine dell’Oregon che batte i San Antonio Spurs per 112-128. Partita subito in discesa per Portland (28-39 dopo 12’), con San Antonio che fatica a contenere l’attacco degli ospiti anche nel secondo quarto (57-73). Reazione dei padroni di casa nella ripresa, che tornano sotto la doppia cifra di svantaggio (89-97). Nel parziale conclusivo i Trail Blazers riprendono a spingere e prendono nuovamente il largo fino al +16 con cui si chiude il match. Damian Lillard è immarcabile: 37 e 8 assist, con Anfernee Simons che ne mette a segno 23. Per gli Spurs, invece, 25 di Keldon Johnson.

Non si fermano più i Cleveland Cavaliers, che sconfiggono a domicilio i Dallas Mavericks per 90-105. Cleveland conduce fin dalle prime battute (19-26), con Dallas che scivola anche a -19 prima dell’intervallo di metà partita (41-60). Nel terzo quarto i Cavaliers mantengono elevati i giri del proprio motore, tenendo a distanza i padroni di casa (68-83) e gestendo il margine nel parziale conclusivo fino al +15. Top scorer è Donovan Mitchell con 34, con Lamar Stevens che mette a referto una doppia doppia (18 e 11 rimbalzi). Ai Mavericks non bastano i 30 ed 8 assist di Luka Doncic.

Vincono di fronte al proprio pubblico anche i Denver Nuggets sui Washigton Wizards col punteggio di 141-128. Denver va in vantaggio alla prima sirena (38-31), mantenendo la leadership anche nel secondo parziale (72-67). Nel terzo quarto la franchigia del Colorado tocca il +14 (96-82), con Washington che non riesce ad impensierire gli avversari nemmeno nella frazione conclusiva dove scivola fino al -13 con cui può esultare il pubblico di casa. Nikola Jokic accarezza la tripla doppia con 43, 14 rimbalzi ed 8 assist. Per i Wizards, invece, 24 di Kyle Kuzma e 20 di Monte Morris.

Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Los Angeles Clippers rispettano il fattore campo sconfiggendo i Minnesota Timberwolves per 99-88. Primo vantaggio per gli ospiti (19-21), che rimangono davanti prima dell’intervallo lungo (38-43). Nel terzo quarto i Clippers riescono a mettere la freccia (67-65), lasciando gli ospiti letteralmente al palo nel parziale finale dove sfondano anche la doppia cifra di margine (96-80) aggiudicandosi il match. Tripla doppia di Paul George con 17, 11 rimbalzi ed 11 assist, mentre Kawhi Leonard sfiora la doppia doppia con 19 ed 8 rimbalzi. Ai Timberwolves non bastano i 19 di Anthony Edwards e la doppia doppia di Rudy Gobert (11 e 13 rimbalzi).

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 134-141 dts

Indiana Pacers-Golden State Warriors 125-119

Orlando Magic-Atlanta Hawks 135-124

Toronto Raptors-Sacramento Kings 123-124

Chicago Bulls-New York Knicks 120-128 dts

Oklahoma City Thunder-Miami Heat 108-110

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 112-128

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers 90-105

Denver Nuggets-Washington Wizards 141-128

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves 99-88

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA I 44 di Tatum, l'abbraccio Monty-Silas e le schiacciate di LeBron UN GIORNO FA