Nella notte italiana si sono giocate otto partite della stagione 2022-2023 di NBA. E tornano a correre i Boston Celtics che espugnano il campo dei Brooklyn Nets e ritrovano la vittoria e l’allungo in vetta. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Vincono dunque i Boston Celtics, che superano i Brooklyn Nets per 92-103. Match che ha visto Boston quasi fin da subito avanti, con i 31 punti di Kevin Durant che non sono bastati ai Nets. Per i Celtics, infatti, Tatum e Brown hanno marcato assieme 63 punti per vincere. Trovano il successo anche i Portland Trail Blazers che fermano gli Indiana Pacers 116-100. Dura un tempo l’equilibrio nel giorno del rientro di Lillard, poi Portland scappa via anche grazie al 28 punti di Jerami Grant.

Non c’è partita a Washington, dove i Wizards cedono ai Los Angeles Lakers 119-130 al termine di un match dominato dai californiani. E dominato soprattutto da Anthony Davis e dai sui 55 punti e 17 rimbalzi, e se si aggiungono i 29 punti di LeBron e i 15 assist di Westbrook la frittata per i Wizards è fatta. Affermazione esterna anche per i Memphis Grizzlies, che vincono in casa dei Detroit Pistons 112-122. Match con Memphis sempre avanti, anche grazie ai 33 punti e 10 assist di Ja Morant.

Quarto successo consecutivo per i New Orleans Pelicans, che superano i Denver Nuggets per 121-106 e si confermano top team a Ovest. Servono tre quarti per scrollarsi di dosso Denver, ma poi per Zion Williamson e compagni è successo. A Denver non basta la tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic con 32 punti, 16 rimbalzi e 9 assist. Vittoria anche per i Phoenix Suns che non hanno problemi con i San Antonio Spurs, battuti 95-133. Nelle ultime due partite di giornata, infine, i Sacramento Kings si impongono sui Chicago Bulls per 110-101 e ai Bulls non bastano i 41 punti di Zach LaVine per ritrovare la vittoria, mentre i New York Knicks superano i Cleveland Cavaliers 92-81 con 23 punti di Jalen Brunson.

I RISULTATI DELLA NOTTE (5 DICEMBRE)

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 121-106

San Antonio Spurs – Phoenix Suns 95-133

Washington Wizards – Los Angeles Lakers 119-130

Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 112-122

Sacramento Kings – Chicago Bulls 110-101

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 92-81

Brooklyn Nets – Boston Celtics 92-103

Portland Trail Blazers – Indiana Pacers 116-100

