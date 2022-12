Prosegue la regular season NBA. Nella notte appena trascorsa si sono disputate tre partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Con un ottimo quarto periodo (31-23) Miami batte i Los Angeles Clippers per 115-110 e conquista la dodicesima vittoria in stagione. Fondamentali i 31 punti e 10 rimbalzi di Bam Adebayo, i 26 di Jimmy Butler e i 19 di Tyler Herro. Non bastano invece alla franchigia californiana (priva di Kawhi Leonard) i 29 di Paul George e i 20 di Reggie Jackson.

Bene San Antonio, che sconfigge Houston per 118-109 soprattutto grazie ad un terzo quarto da 39-23. Per gli Spurs, che con questo successo interrompono una striscia di undici sconfitte consecutive, ci sono da segnalare assolutamente i 32 Nell’ultimo incontro della notte arriva il successo in extremis di Denver. I Nuggets giocano un ottimo quarto periodo (32-21) e battono Portland in trasferta (121-120) con la clamorosa tripla di Jamal Murray a 9 decimi dalla fine. Nel complesso fa molto bene Nikola Jokic, autore di 33 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, ma ci sono da sottolineare anche le prove dello stesso Murray (21 e 8 assist) e Aaron Gordon (20). Ininfluenti invece per i Trail Blazers i 40 e 12 assist di Damian Lillard e i 21 e 9 rimbalzi di Jusuf Nurkic.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Miami Heat (12-14) – Los Angeles Clippers (14-13) 115-110

San Antonio Spurs (7-18) – Houston Rockets (7-18) 118-109

Portland Trail Blazers (13-12) – Denver Nuggets (15-10) 120-121

