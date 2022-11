Prosegue la regular season dell’NBA 2022-2023. Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa si sono disputate Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa si sono disputate ben nove partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata.

Brooklyn batte Portlandper 111-97 e conquista la quarta vittoria nelle ultime sei partite. Decisivi per i Nets i 31 punti di Kevin Durant, i 29 di Seth Curry e i 22 di Kyrie Irving, mentre ai Trail Blazers non bastano i 29 punti di Jerami Grant e la doppia doppia da 17 punti e 14 rimbalzi di Jusuf Nurkic. Da segnalare che Damian Lillard è rimasto in panchina per tutta la sfida causa infortunio. Golden State prende il largo grazie a un primo quarto stratosferico (47-27) e poi gestisce il vantaggio fino a vincere per 137-114 sul campo di Minnesota. In casa Warriors ci sono da segnalare le grandissime prestazioni di Steph Curry (25 punti, 11 rimbalzi e 8 assist), Jordan Poole (24 punti) e Klay Thompson (21), senza poi dimenticarsi della bellissima doppia doppia da 19 punti e 11 assist di Draymond Green. Per i Timberwolves non servono invece a nulla i 26 punti di Anthony Edwards e i 21 di Karl-Anthony Towns.

Bene i Los Angeles Clippers, che, nonostante le continue assenze di Paul George e Kawhi Leonard, superano anche per 114-100 Indiana e ottengono il dodicesimo successo stagionale. Il migliore della franchigia californiana è uno stratosferico Ivica Zubab, grandissimo protagonista con 31 punti e addirittura 29 rimbalzi, ma merita una menzione anche Norman Powell, autore di 19 punti. Non sono invece sufficienti per i Pacers i 23 punti e 9 rimbalzi di Jalen Smith. Miami cambia marcia nel secondo tempo e ha la meglio contro Atlanta per 106-98. Per gli Heat (privi di Jimmy Butler) sono fondamentali i 32 punti di Bam Adebayo, i 20 di Caleb Martin e la tripla doppia di Tyler Herro, mentre per gli Hawks (sempre senza Bogdan Bogdanovic) sono buone, ma ininfluenti, le prove John Collins (23 punti e 14 rimbalzi) e Trae Young (22 punti e 14 assist).

Boston batte anche Washington per 130-121 e mantiene saldamente il primo posto nella Eastern Conference (record 16-4). In assenza di Jayson Tatum, è di grandissima importanza per i Celtics la partita da 36 punti di Jaylen Brown. Inutili per i Wizards i 30 punti di Bradley Beal. Sorride Cleveland, che sconfigge in trasferta Detroit (senza Bojan Bogdanovic) per 102-94 grazie a un quarto periodo perfetto (29-16). Decisivi i 32 punti di Donovan Mitchell e i 20 punti e 13 assist di Evan Mobley. Non bastano invece ai Pistons i 19 punti e 10 rimbalzi di Marvin Bailey III.

Memphis resiste nel finale e vince in casa di New York per 127-123. In casa Grizzlies ci sono da segnalare le bellissime prestazioni di Ja Morant (tripla doppia da 27 punti, 14 assist e 10 rimbalzi) e Dillon Brooks (23 punti), mentre ai Knicks non servono a niente i 30 punti di Jalen Brunson e i 22 di RJ Barrett. Non basta un buon Paolo Banchero (18 punti in 31 minuti) a Orlando, che perde per 133-103 in casa contro Philadelphia. Fondamentali per i 76ers (privi di Joel Embiid) i 29 punti di Shake Milton e i 25 di Tobias Harris. Nell’ultimo incontro della notte arriva poi la vittoria di Milwaukee (sempre senza Khris Middleton) contro Dallas per 124-115. Da evidenziare tra le fila dei Bucks le ottime prove di Giannis Antetokounmpo (30 punti e 11 rimbalzi) e Grayson Allen (25 punti), mentre per i Mavericks nono sono sufficienti i 27 punti e 12 assist di Luka Doncic e i 22 punti di Spencer Dinwiddie.

