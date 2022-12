Sono otto le partite che hanno illuminato la notte NBA, e tra queste ci sono anche alcuni confronti di spicco. Non è stata, va detto, Simone Fontecchio (distorsione alla caviglia sinistra) è stato comprensibilmente tenuto . Non è stata, va detto, una notte italiana , dal momento che(distorsione alla caviglia sinistra) è stato comprensibilmente tenuto lontano dal parquet in quest’occasione.

I San Antonio Spurs (8-18) hanno la meglio sui Miami Heat (12-15) per 111-115, trovando sei uomini in doppia cifra e Keldon Johnson a quota 21 punti; dall’altra parte non bastano i 30 di Jimmy Butler e i 23 di Tyler Herro. L’uomo che non t’aspetti, però, è Cam Thomas: nella folle partita tra Brooklyn Nets (16-12) e Indiana Pacers (14-13), finita 133-136, è lui a realizzare 33 punti dalla panchina e a sorprendere gli avversari, pur trascinati dai 35 di Tyrese Haliburton.

Vittoria importante per i Los Angeles Clippers (15-13) si impongono nei confronti dei Washington Wizards (11-16) per 107-114. Paul George mostra il meglio del proprio repertorio con 36 punti, mentre dall’altra parte non bastano le gran serate di Kyle Kuzma e Kristaps Porzingis, in doppia doppia l’uno con 35 e 12 rimbalzi, l’altro con 30 e 15. I Cleveland Cavaliers (17-10) si tengono stretti il terzo posto a Est battendo gli Oklahoma City Thunder (11-15) per 110-102. Non c’è un solo protagonista: Caris LeVert (22 punti), Evan Mobley (21 e 12 rimbalzi) e Jarrett Allen (21 e 11) meritano tutti la copertina. Sul fronte opposto 23 di Shai Gilgeous-Alexander.

I Chicago Bulls (11-14) non sentono storie e travolgono i Dallas Mavericks (13-13) per 144-115. I Mavs senza Luka Doncic soffrono e si vede, e non bastano i 27 di Spencer Dinwiddie contro la furia contemporanea di sette uomini in doppia cifra. DeMar DeRozan scrive 28, Nikola Vucevic 20. E non è finita qui: nel match più significativo della notte i Golden State Warriors (14-13) battono i Boston Celtics (21-6) per 123-107, tutto grazie alla combinazione degli Splash Brothers, Klay Thompson e Steph Curry, 34 punti l’uno, 32 l’altro. Dall’altra parte 31 di Jaylen Brown.

Tripla doppia da 31 punti, 12 rimbalzi e 14 assist per Nikola Jokic nel successo dei Denver Nuggets (16-10) sugli Utah Jazz (15-14): il centro serbo è aiutato dai 30 di Jamal Murray, mentre dall’altra parte non sono sufficienti i 27 di un sorprendente Nickeil Alexander-Walker. A chiudere ci pensano i Portland Trail Blazers (14-12), che risolvono nel finale la sfida con i Minnesota Timberwolves (13-13): 36 i punti di Damian Lillard (che pure tira male da tre), 31 quelli di Anfernee Simons per neutralizzare i 26 di Anthony Edwards e i 24 di Rudy Gobert e D’Angelo Russell.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Miami Heat-San Antonio Spurs 111-115

Indiana Pacers-Brooklyn Nets 133-136

Washington Wizards-Los Angeles Clippers 107-114

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder 102-110

Chicago Bulls-Dallas Mavericks 144-115

Golden State Warriors-Boston Celtics 123-107

Denver Nuggets-Utah Jazz 115-110

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves 124-118

