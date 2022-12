New Orleans, che sconfigge all’overtime Phoenix (senza Devin Booker) con il punteggio di 129-124. Per i Pelicans (privi di Brandon Ingram) ci sono da segnalare i 35 punti di Zion Williamson e i 29 di CJ McCollum. In casa Suns non bastano invece i 28 punti e 12 rimbalzi di Ayton e i 27 punti di Mikel Bridges. Vittoria anche per i Los Angeles Lakers: la franchigia californiana gioca un ottimo quarto periodo e batte Detroit in trasferta per 124-117. Fondamentali per i gialloviola i 35 punti di LeBron James e i 34 punti e 15 rimbalzi di Anthony Davis, mentre ai Pistons non servono a nulla i 38 punti (di cui 25 nel terzo periodo) di Bojan Bogdanovic. Prosegue la stagione di NBA . Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa si sono disputate ben sette partite di regular season e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Sorride alla grande, che sconfigge all’overtime(senza Devin Booker) con il punteggio di 129-124. Per i Pelicans (privi di Brandon Ingram) ci sono da segnalare i 35 punti die i 29 di CJ McCollum. In casa Suns non bastano invece i 28 punti e 12 rimbalzi di Ayton e i 27 punti di Mikel Bridges. Vittoria anche per ila franchigia californiana gioca un ottimo quarto periodo e battein trasferta per 124-117. Fondamentali per i gialloviola i 35 punti die i 34 punti e 15 rimbalzi di, mentre ai Pistons non servono a nulla i 38 punti (di cui 25 nel terzo periodo) di Bojan Bogdanovic.

Tutto abbastanza facile per New York, che contro Sacramento (senza De’Aaron Fox) prende il largo nel primo tempo e poi gestisce il vantaggio fino al 112-99 finale. I migliori per i Knicks sono RJ Barrett e Julius Randle, entrambi con 27 punti a referto. Ininfluenti invece tra le fila dei Kings i 20 punti e 12 rimbalzi di Domantas Sabonis e i 18 punti di Keegan Murray. Serata di festa per l’italiano Paolo Banchero: l’azzurro realizza 20 punti e 12 assist e aiuta Orlando a vincere contro Toronto (senza OG Anunoby) per 111-99. Molto importanti per i Magic anche i 23 punti di Franz Wagner, mentre in casa Raptors sono buone, ma inutili, le prove di Gary Trent Jr. (24 punti) e Fred VanVleet (20).

Joel Embiid regala spettacolo con addirittura 53 punti e 12 rimbalzi e trascina prepotentemente Philadelphia al successo contro Charlotte (131-113). Tra le fila dei 76ers ci sono da evidenziare sicuramente anche i 19 punti e 16 rimbalzi di James Harden e i 17 punti di Tobias Harris. Non bastano invece agli Hornets (privi di Gordon Hayward) i 29 punti a testa di Kelly Oubre Jr. e Terry Rozier.

Finale clamoroso tra Atlanta e Chicago: i Bulls vanno in vantaggio nell’overtime a cinque decimi dalla fine con tre tiri liberi di DeMar DeRozan, ma poi subiscono l’incredibile canestro di AJ Griffin sulla sirena ed escono sconfitti per 123-122. Oltre a Griffin sono fondamentali per gli Hawks (privi di Dejounte Murray) anche i 28 punti di Bogdan Bogdanovic e i 19 punti e 14 assist di Trae Young. Ai ragazzi di Billy Donovan non bastano invece i 34 punti e 13 rimbalzi di DeMar DeRozan. Nell’ultimo match della notte arriva la grandissima impresa di Houston, che supera Milwaukee per 97-92. Per i Rockets è ottima la prova di Jalen Green con 30 punti a referto, mentre per i Bucks sono ininfluenti i 25 punti di Jrue Holiday.

I RISULTATI DELLA NOTTE

New Orleans Pelicans (18-8) – Phoenix Suns (16-11) 129-124

Detroit Pistons (7-22) – Los Angeles Lakers (11-15) 117-124

New York Knicks (14-13) – Sacramento Kings (14-11) 112-99

Orlando Magic (8-20) – Toronto Raptors (13-14) 111-99

Philadelphia 76ers (14-12) – Charlotte Hornets (7-20) 131-113

Houston Rockets (8-18) – Milwaukee Bucks (19-7) 97-92

Atlanta Hawks (14-13) – Chicago Bulls (11-15) 123-122

