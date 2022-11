Prosegue senza sosta la regular season della NBA 2022-2023, con quattro partite disputate nella notte italiana dove i campioni hanno deliziato il pubblico con le loro giocate. Scopriamo insieme come sono andate queste sfide oltreoceano. con quattro partite disputate nella notte italiana dove i campioni hanno deliziato il pubblico con le loro giocate. Scopriamo insieme come sono andate queste sfide oltreoceano.

Nell’unico match disputato nella tarda serata di sabato 26 novembre i Toronto Raptors battono in casa i Dallas Mavericks per 105-100. Partono meglio gli ospiti (24-29), con i canadesi che reagiscono nel secondo quarto andando all’intervallo lungo sul +2 (54-52). Nella terza frazione i Raptors mantengono un margine di sicurezza sugli avversari, toccando anche la doppia cifra (75-64) e rimanendo davanti dopo 36’ (81-73). Nell’ultimo quarto Dallas riesce a rimettere la testa davanti (91-92), ma nel finale Toronto trova la giocata decisiva per aggiudicarsi la sfida sul punteggio di 105-100. O.G. Anunoby trascina i suoi con 28 punti e 9 rimbalzi, insieme ai 26 di Fred VanVleet ed alla doppia doppia di Chris Boucher (22 punti e 13 rimbalzi). Tra Mavericks, invece, Luka Doncic sfiora la tripla doppia (24 punti, 7 rimbalzi ed 8 assist).

Ad

NBA Westbrook sanguina, Fontecchio seduto, la coincidenza di LeBron UN' ORA FA

Successo casalingo anche per gli Houston Rockets sugli Oklahoma City Thunder per 118-105. Dopo un primo quarto equilibrato (23-22), i texani aumentano i giri del proprio motore nella frazione successiva sfondando anche il muro dei venti punti di vantaggio alla seconda sirena (65-44). Nel terzo parziale i Rockets non alzano il piede dall’acceleratore, incrementando il margine e rimanendo a +22 all’ultima pausa breve (95-73), gestendo poi il margine fino alla sirena finale sul 118-105 con cui esulta il pubblico del Toyota Center. Alperen Segun è il protagonista assoluto di giornata con 21 punti e 19 rimbalzi, insieme ai 28 punti di Jalen Green (oltre a 9 assist). Doppia anche per Jabari Smith Jr. con 15 punti e 13 rimbalzi, mentre tra i Thunder il miglior realizzatore è Shai Gilgeous-Alexander con 32 punti.

Vittoria esterna per i Los Angeles Lakers, che espugnano l’AT&T Center di San Antonio sconfiggendo gli Spurs per 138-143. Match molto equilibrato fin dalle prime battute, con i padroni di casa che si prendono il primo vantaggio (24-23). Nel secondo quarto i Lakers mettono la freccia, operando il soprasso prima del riposo lungo di metà partita (68-70). Nella ripresa i giallo-viola trovano un mini-allungo, sfiorando anche la doppia cifra di vantaggio alla terza sirena (97-106). Nell’ultimo parziale i californiani mantengono i giri del motore elevati, scappando nel punteggio fino al +16 (105-121) con San Antonio che non riesce ad impensierire gli ospiti che mantengono le mani ben salde sul manubrio fino alla sirena finale (138-143). LeBron James trascina i suoi con 39 punti ed 11 rimbalzi, con Dennis Schröder che mette a referto ben 21 punti. Agli Spurs non bastano le doppie doppie di Keldon Johnson (26 punti e 10 rimbalzi) e Tre Jones (23 punti ed 8 assist).

Nel match che chiudeva la notte NBA i Phoenix Suns prevalgono sugli Utah Jazz per 113-112. Sono gli ospiti ad iniziare nel migliore dei modi la sfida, andando subito sul +10 dopo la prima frazione (22-32). Reazione dei padroni di casa nel secondo quarto, ma sono ancora i Jazz a rimanere davanti nel punteggio dopo 24’ (51-54). Botta e risposta nella terza frazione, ma Utah conduce ancora per 78-81 prima dell’ultimo quarto decisivo dove i Suns tentano il tutto per tutto e trovano la zampata decisiva per piegare la resistenza avversaria vincendo col punteggio di 113-112. DeAndre Ayton piazza una doppia doppia da 29 punti ed 11 rimbalzi, al pari di Devin Booker (27-11 nelle medesime voci statistiche). Simone Fontecchio rimane in panchina, con Collin Sexton che risulta essere il migliore dei suoi con 20 punti insieme a Lauri Markkanen (15 punti e 10 rimbalzi).

I RISULTATI DELLA NOTTE

Toronto Raptors-Dallas Mavericks 105-100 (giocata sabato 26 Novembre)

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 118-105

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 138-143

Phoenix Suns-Utah Jazz 113-112

Serataccia per Giannis: se la prende anche con la scala

NBA Il balletto dei Suns, Grant re di New York e i fan ai piedi di Curry IERI ALLE 07:52