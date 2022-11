Sono solo quattro le partite disputate questa notte per la NBA, ma le emozioni non mancano mai. Scopriamo insieme come sono andate queste sfide riepilogando i punteggi ed i migliori marcatori. Vittoria casalinga per i Washington Wizards (6-6) sui Dallas Mavericks (6-5) per 113-105. Nel primo tempo sono gli ospiti a fare la partita, chiudendo in vantaggio sia il primo (28-34) che il secondo parziale (58-61). Nel terzo quarto Washington esce meglio dagli spogliatoi, operando il contro-sorpasso andando sul +4 alla terza sirena (87-83). Nell’ultima frazione la squadra della Capitale spinge sull’acceleratore toccando anche il +14 (106-92), con i texani che non riescono a rimanere in scia cedendo alla distanza col punteggio di 113-105. Kyle Kuzma firma una doppia doppia da 36 punti ed 11 rimbalzi, insieme ai 23 punti di Rui Hachimura. Per i Mavericks, invece, 33 punti di Spencer Dinwiddie e la doppia doppia sfiorata da Luka Doncic con 22 punti e 9 rimbalzi.

Successo interno anche per gli Atlanta Hawks (8-4), che alla State Farm Arena sconfiggono i Philadelphia 76ers (5-7) per 104-95. I padroni di casa partono subito forte, accarezzando la doppia cifra di vantaggio già al termine del primo quarto (29-20). Nella seconda frazione i 76ers provano a rientrare in partita, chiudendo sotto di sole quattro lunghezze all’intervallo lungo (46-42). Dopo un lampo nel terzo parziale in cui Philadelphia riesce ad impattare nel punteggio (55-55), gli Hawks alzano nuovamente i giri del proprio motore e scappano letteralmente fino al +14 dopo 36’ (80-66). Nel quarto conclusivo la franchigia della Georgia incrementa il proprio vantaggio toccando anche il +20 (96-76), con Philadelphia che prova a rendere meno pesante il passivo: finisce 104-95 in favore di Atlanta, che si aggiudica così il match. Trae Young è il protagonista di serata con 26 punti, insieme a Clint Capela che piazza una doppia doppia (18 punti e 20 rimbalzi). Ai 76ers non basta il solito Joel Embiid che mette a referto 26 punti e 13 rimbalzi.

Serve un overtime ai Miami Heat (5-7) per piegare la resistenza dei mai domi Charlotte Hornets (3-10) col punteggio di 117-112. Miami prende subito le redini del gioco, chiudendo sul 32-27 la prima frazione. Nel secondo quarto i padroni di casa sono ancora davanti di otto lunghezze (58-50), prendendo nettamente il largo nel terzo parziale (toccando il +15 come massimo vantaggio sul 65-50) mantenendo la leadership anche alla terza sirena (85-73). Nel quarto conclusivo gli Hornets tentano il tutto per tutto, riuscendo a colmare il gap ed impattando nel punteggio sul 104-104: si va così all’overtime, dove gli Heat sbagliano meno ed esultano davanti al pubblico di casa vincendo per 117-112. Jimmy Butler flirta con la tripla doppia (35 punti, 10 rimbalzi ed 8 assist), mentre Bam Adebayo segna una doppia doppia da 18 punti e 14 rimbalzi. Top scorer per Charlotte, invece, Kelly Oubre Jr. con 29 punti.

Nel match che chiudeva la notte NBA i Portland Trail Blazers (9-3) espugnano lo Smoothie King Center di New Orleans battendo i Pelicans (6-6) per 95-106. Primo quarto in perfetta parità (27-27), con i padroni di casa che mettono la freccia nel secondo parziale sul +6 (57-51). Nella terza frazione gli ospiti piazzano il colpo che vale il sorpasso, mettendo la testa davanti sul +4 dopo 360 (74-78). Nell’ultimo quarto Portland incrementa il proprio margine sfondando anche la doppia cifra (90-102 e +12), con i Pelicans che non riescono a replicare alle offensive degli avversari che prevalgono per 95-106. Non c’è l’infortunato Damian Lillard, ma ci pensa Jerami Grant a trascinare i suoi con 27 punti (ed 8 rimbalzi) insieme ad Anfernee Simons con 23 punti. Per New Orleans, invece, 29 punti di un ritrovato Zion Williamson e 14 di Brandon Ingram.

