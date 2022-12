9 dicembre 2004. Houston, Texas. Toyota Center. Una delle più grandi imprese della storia NBA. Quel giorno di 18 anni fa Tracy McGrady, detto "The Big Sleep" perchè aveva la palpebra che calava un po' troppo facilmente, decise di vincere da solo una partita che era morta e sepolta in uno dei classici derby del Texas dell'epoca tra i Rockets suoi e di Yao Ming, e i San Antonio Spurs di coach Gregg Popoviche dei "Big Three", Duncan, Ginobili e Parker.

Con Houston sotto 76-68 a 44" dal termine e la gara praticamente "in ghiaccio" a favore degli Spurs, Tracy McGrady decide di ivnertire il corso della storia e di firmare una delle più grandi performance individuali di sempre. In una gara da 33 punti finali, T-Mac ne segna 13, sì 13, negli ultimi 35 secondi: tripla del -5, tripla con fallo e gioco da tre punti per il -3, altra tripla del -2 e poi, dopo la palla persa di Devin Brown, McGrady va dall'altra parte e mette la bomba del sorpasso sull'81-80 a fil di sirena. "Do you believe in miracles?", la chiosa di Federico Buffa nella telecronaca dell'epoca.

Ad

L'impresa di Tracy McGrady il 9 dicembre 2004

Basket Brittney Griner è libera! Il presidente Biden: "Sta tornando a casa" 20 ORE FA

NBA Simone Fontecchio con la schiacciata decisiva. Guarda il video IERI ALLE 09:03