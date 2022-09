Magic, Kareem e gli altri giocatori dei Lakers si sono finalmente riuniti a Maui per celebrare e rivivere le geste che li hanno consacrati nella storia della NBA. Sono 5 i titoli conquistati dai gialloviola in quel periodo. Sono passati più di 40 anni dal famoso ‘Showtime’, quando i gialloviola facevano impazzire i tifosi e le difese avversarie con il loro gioco spettacolare. I componenti di quella formidabile squadra si sono incontrari di nuovo a Maui, isola delle Hawaii, dove ai tempi la squadra di Los Angeles si ritrovava per preparare la stagione NBA. Da Magic a Kareem, passando per James Worthy e Michael Cooper ma anche A.C. Green, Byron Scott, Mychal Thompson, Spencer Haywood, Bob McAdoo, Kurt Rambis, Wes Matthews Sr., Billy Thompson, Eddie Jordan, Milt Wagner Jr., Mike Smrek e Chuck Nevitt.





Non poteva mancare ovviamente Pat Riley, prima assistente allenatore nella stagione 1979-80 e successivamente capo allenatore dal 1981 al 1990 e il preparatore atletico Gary Vitti, che ha svolto questo ruolo per ben 32 anni con i gialloviola. I giocatori sono scesi di nuovo campo per provare a svolgere alcuni degli esercizi che eseguivano al tempo: i passaggi immaginari per Magic, il gancio cielo di Kareem e i canestri di McAdoo che ha anche lasciato un bellissimo ricordo in Italia soprattutto ai tifosi di Milano.

Proprio Kareem ha commentato così sui social: La Reunion che ho sempre aspettato” a cui seguono le parole di Byron Scott: Come ai vecchi tempi…forse”. Le geste della dinastia gialloviola sono raccontante anche dalle serie ‘Winning Times’ disponibile su HBO che ripercorre le vittorie e le sconfitte di quella incredibile squadra. Che dire di quella squadra e di quel periodo, chi li ha vissuti direttamente può ritenersi una persona molta fortunata, tutti gli altri invece hanno dovuto accontentarsi di sentire le storie tramandate dai più vecchi. Concludiamo così: Da Magic a Kareem, è Showtime Lakers!

