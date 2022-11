Sono otto le partite che si sono disputate in questa notte di NBA, che si avvia ormai a superare il primo mese. È Luka Doncic l’uomo copertina. Lo sloveno trascina i Dallas Mavericks (7-5) alla vittoria per 117-112 sui Portland Trail Blazers (9-4) con una tripla doppia da 42 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, la terza della stagione. Sono però le tre triple di Spencer Dinwiddie (20) nel finale a dare il connotato finale al confronto. In casa Blazers 29 di Damian Lillard, ma ancor più 37 di Jerami Grant.

I Boston Celtics (10-3) mantengono intatta la loro aura, battendo i Detroit Pistons (3-11) per 117-108 in un duello che ricorda le tante sfide degli Anni ’80. Jayson Tatum s’inventa una performance da 43 punti e 10 rimbalzi che neutralizza quelle di Bojan Bogdanovic (28) e Jaden Ivey (26). Sono invece i 42 e 10 rimbalzi di Joel Embiid a trascinare i Philadelphia 76ers (6-7) al successo sugli Atlanta Hawks (8-5) per 121-109. Gara, questa, che si decide sostanzialmente nel primo quarto (37-24), e in cui anche Tyrese Maxey tocca quota 26. Dall’altra parte vani i 23 di Dejounte Murray e i 27 con 11 assist di Trae Young.

Sconfitta per gli Utah Jazz (10-4) di Simone Fontecchio, che gioca poco più di 2 minuti senza segnare. 121-112 il punteggio a favore dei Washington Wizards, che si giovano della serata da 31 punti e 10 rimbalzi di Kristaps Porzingis e dei 23 di Kyle Kuzma. In casa Jazz 6 in doppia cifra con Jordan Clarkson a 18 e Lauri Markkanen a 17. Vincono i Brooklyn Nets (6-7) sul parquet dei Los Angeles Clippers (7-6): nel 95-110 ci sono da una parte i 27 di Kevin Durant e i 22 di Seth Curry, dall’altra i 17 di Paul George e i 16 con 15 rimbalzi di Ivica Zubac.

Tra Indiana Pacers (6-6) e Toronto Raptors (7-7) finisce 118-104 e il protagonista principale è Buddy Hield con 22 punti, mentre i canadesi non riescono a sfruttare i 26 di OJ Anunoby. Largo successo dei Miami Heat (6-7) sugli Charlotte Hornets (3-11): in questo caso è Max Strus ad inventarsi la grande performance da 32 punti, posto che anche Bam Adebayo con 24 e 15 rimbalzi si fa valere. Sul fronte opposto 22 di Terry Rozier. I New Orleans Pelicans (7-6) superano gli Houston Rockets (2-11) per 119-106 con 26 di Zion Williamson, che neutralizzano i 33 di Jalen Green.

