Terzo ko per i Los Angeles Lakers, che non riescono a sbloccarsi in quest’avvio di stagione: i californiani vengono battuti in casa per 104-106 nel primo match disputato nella tarda serata italiana di domenica 23 ottobre. Ospiti che si trovano già davanti alla prima sirena sul 24-32, incrementando il proprio vantaggio nella frazione successiva toccando anche il +12 (28-40) a metà parziale: si va così al riposo lungo sul 48-55 in favore di Portland. Nella ripresa i Lakers riescono a ritrovare gioco e punti impattando nel punteggio (59-59), mettendo poi la freccia sul finire di quarto: dopo 36’ i padroni di casa conducono per 83-78. Nell’ultima frazione decisiva la compagine californiana riesce a prendere anche un piccolo margine (97-90), ma i Trail Blazers non mollano e riescono a piazzare la zampata decisiva per il 104-106 finale con cui espugnano la Crypt.com Arena di Los Angeles. Damian Lillard trascina i suoi con 41 punti, insieme ai 16 di Jerami Grant. Ai Lakers non basta la tripla doppia sfiorata da LeBron James con 31 punti, 8 rimbalzi ed 8 assist. Doppia doppia, invece, per Anthony Davis con 22 punti. 10 rimbalzi.

Successo esterno per i Charlotte Hornets, che sconfiggono a domicilio gli Atlanta Hawks per 109-126. I padroni di casa partono meglio (30-22), con gli ospiti che si rifanno prontamente sotto nel secondo quarto mettendo la testa avanti grazie ad un parziale di 25-37: all’intervallo lumgo, infatti, gli Hornets conducono per 55-59. Nella terza frazione la franchigia di Michael Jordan prende decisamente il largo, con Atlanta che rimane al palo senza riuscire a reagire ai colpi di Charlotte che chiude su +20 alla terza sirena (84-104). Ultimo quarto di pura gestione per gli Hornets, che amministrano l’enorme vantaggio accumulato nelle frazioni precedenti fino al 109-126 finale con cui si espugna la State Farm Arena di Atlanta. Kelly Oubre Jr. piazza 24 punti e 10 rimbalzi, al pari di Nick Richards con 20-11 nelle medesime voci statistiche. Per i padroni di casa, invece, 28 punti e 9 assist di Trae Young.

Serve un overtime ai Cleveland Cavaliers per piegare la resistenza dei Washington Wizards (117-107) nel primo match disputato dopo lo scoccare della mezzanotte italiana. Partita molto equilibrata, con Washington che chiude il primo quarto avanti di una sola lunghezza (30-31). Nella seconda frazione i padroni di casa prendono le redini del gioco operando il sorpasso e chiudendo con due possessi pieni di vantaggio il primo tempo (57-51. Nella ripresa la squadra dell’Ohio tocca anche il +12 (74-62), con gli ospiti che provano a rientrare fino al 83-76 con cui va in archivio anche il terzo quarto. Nell’ultima frazione decisiva i Wizards riescono a ritrovare gioco e punti per pareggiare i conti sul 103-103, portando così la sfida all’overtime dove i Cavaliers sbagliano meno per il 117-107 finale con cui si aggiudicano questa partita. Donovan Mitchell esagera con 37 punti segnati, mentre Jarrett Allen firma una doppia doppia da 15 punti e 14 rimbalzi. Per Washington, invece, sono 27 i punti messi a referto da Bradley Beal. Doppia doppia per Kristaps Porzingis con 18 punti e 14 rimbalzi.

Anche gli Utah Jazz hanno faticato più del dovuto per battere in trasferta i New Orleans Pelicans per 121-122 dopo un tempo supplementare. La squadra di Salt Lake City riesce ad andare subito in testa (24-26), aumentando poi i giri del proprio motore nel secondo quarto dove vola fino a toccare il +10 con cui si va negli spogliatoi (52-62). Utah ritocca poi il massimo vantaggio a +13 nella terza frazione (59-72), con i padroni di casa che sembrano non riuscire a rientrare per impensierire gli avversari che chiudono davanti anche alla terza sirena (84-91). Nell’ultimo quarto i Pelicans sprofondano anche a -17 (85-102), ma con una reazione d’orgoglio rientrano in partita ed impattano sul 110-110 al termine dei tempi regolamentari: si va così all’overtime, dove però i Jazz riescono a mantenere una maggiore lucidità vincendo in volata per 121-122. Top scorer per gli ospiti è il finlandese Markkanen con 31 punti e 12 rimbalzi, insieme ai 20 punti di Kelly Olynyk. Pochissimi secondi in campo, invece, per il nostro Simone Fontecchio (e zero punti). Per i Pelicans, invece, il miglior realizzatore è un ritrovato Zion Williamson con 25 punti.

Vincono fuori casa anche i Minnesota Timberwolves sugli Oklahoma City Thunder per 106-116. Match subito in discesa per gli ospiti grazie ad un primo parziale da 18-31, con i Thunder che non riescono ad impensierire gli avversari nei quarti precedenti: dopo 24’ il punteggio recita 44-53 per i Wolves. Nella ripresa il copione non cambia, con Minnesota che conduce ed Oklahoma City che insegue (74-82). Nell’ultimo quarto Minnesota continua a spingere toccando anche il +22 (93-115), con i padroni di casa che riescono a rendere meno pesante il passivo sul 106-116 finale. Due giocatori in doppia doppia per i Timberwolves: Rudy Gobert (15 punti e 15 rimbalzi) e Anthony Edwards (30-11). Per Oklahoma City, invece, 20 punti di Luguentz Dort.

Colpo casalingo per i Golden State Warriors, che nel ‘derby’ californiano sconfiggono i Sacramento Kings per 130-125. I Campioni in carica partono subito forte, ma i Kings riescono a ricucire lo strappo e chiudono il primo quarto sotto di tre punti (39-36). Nella seconda frazione i Golden State mettono le marce alte e scappano, segnando ben cinquanta punti in 12’ e chiudendo sul 89-71 il primo tempo. Nel terzo quarto i giallo-blu continuano a rimanere intorno alle venti lunghezze di vantaggio su Sacramento: alla terza sirena, infatti, Golden State è avanti 113-94. Nell’ultima frazione gli ospiti provano a ridurre il gap tentando il tutto per tutto, fino al 130-125 con cui esulta il pubblico del Chase Center di San Francisco per la vittoria dei padroni di casa. Protagonisti Steph Curry con 33 punti e Jordan Poole con 24 punti, mentre per i Kings il top scorer è De’Aaron Fox con 26 punti. Doppia doppia, invece, per Domantas Sabonis con 19 punti e 14 rimbalzi.

Nel match che chiudeva la notte NBA i Phoenix Suns espugnano Los Angeles battendo i Clippers per 95-112. La compagine dell’Arizona trova il primo vantaggio dopo 12’ sul 18-33, con i padroni di casa che non riescono ad iniziare nel migliore dei modi questa sfida. Nel secondo quarto Phoenix incrementa il margine fino al +20 con cui va in archivio anche questa frazione (41-61), mantenendo un vantaggio rassicurante anche nella ripresa (72-86 e +14). Nell’ultimo quarto i Suns giocano anche con il cronometro, impedendo ai Clippers di rientrare in partita: finisce 95-112 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Devin Booker trascina i suoi con 35 punti, con Chris Paul che distribuisce ben 11 assist. Tra i padroni di casa, invece ,22 punti di Marcus Morris Jr. e 16 di Paul George.

