Successo interno per i Cleveland Cavaliers sugli Orlando Magic per 103-92. I padroni di casa mettono subito la testa davanti (30-24), Con Orlando che reagisce nella seconda frazione (48-50) andando ancora sotto prima del riposo lungo (54-50). Nella ripresa i Cavaliers tentano la fuga decisiva sfondando la doppia cifra di vantaggio (71-60), con i Magic che provano a rimanere in scia sul -4 alla terza sirena (73-69). Nell’ultimo quarto la squadra dell’Ohio riesce a prendere ancora una volta un margine di sicurezza sugli avversari, vincendo così la sfida per 103-92. Doppia doppia per Jarrett Allen con 18 punti e 16 rimbalzi, insieme ai 22 punti di Evan Mobley. Sfiora la doppia doppia Paolo Banchero con 29 punti ed 8 rimbalzi, con Franz Wagner che mette a referto 22 punti.

Colpo esterno degli Atlanta Hawks, che espugnano la Little Caesars Arena di Detroit battendo i Pistons col punteggio di 113-119. Partita che si dimostra subito equilibrata, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il largo: dopo 24’, infatti, Atlanta è avanti di una sola lunghezza (61-62). Nella ripresa i padroni di casa riescono a mettere la freccia (82-77), ma gli ospiti ricuciono prontamente: alla terza sirena il match è in parità sul 89-89. Nell’ultimo quarto gli Hawks riescono a piazzare la zampata decisiva per portarsi a casa la partita, con Detroit che non riesce a replicare per il 113-118 finale con cui termina questa partita. Trae Young trascina i suoi con 35 punti, con John Collins che firma una doppia doppia da 19 punti ed 11 rimbalzi. Ai padroni di casa non bastano i 33 punti di Bojan Bogdanovic e i 26 di Cade Cunningham.

Serve un overtime ai New York Knicks per sconfiggere i mai domi Charlotte Hornets (134-131). Sono i Knicks a dettare i ritmi, toccando anche la doppia cifra di vantaggio (63-63) e chiudendo sul +7 dopo i primi due quarti (69-62). Nella ripresa New York non alza il piede dall’acceleratore e mantiene a distanza Charlotte (98-90), che riesce a ricostruire nell’ultima frazione pareggiando i conti: 122-122 al termine dei tempi regolamentari, si va così all’overtime dove i Knicks sbagliano meno e si aggiudicano il match per 134-131. Doppia doppia per Jalen Brunson (27 punti e 13 assist), con RJ Burrett che mette a referto 22 punti. Per gli Hornets, invece, 21 punti di Gordon Hayward e 17 equamente divisi tra P.J. Washington, Kelly Oubre Jr. e Jalen Mcdaniels.

Terzo successo stagionale per i Toronto Raptors, che in casa vincono sui Philadelphia 76rs per 119-109. I canadesi indirizzano subito la partita sui binari giusti (35-27), aggiornando il massimo vantaggio a +15 nel secondo tempo (59-44) chiuso poi sul 63-53. Philadelphia non riesce ad avvicinarsi abbastanza nemmeno nella ripresa (89-79), con i Raptors che continuano a spingere fino al 119-109 finale con cui fanno esultare il pubblico amico. Gary Trent Jr. mette a segno 27 punti, con Pascal Siakam che piazza una doppia doppia da 20 punti e 13 assist al pari di Scottie Barnes (16 punti e 10 rimbalzi). Per i 76ers, invece, 31 punti ciascuno di Joel Embiid e Tyrese Maxey

Vincono in casa anche i Milwaukee Bucks sui Brooklyn Nets per 110-99. I campioni del 2020-2021 mettono la freccia nel primo quarto (25-20), con Brooklyn che aumenta i giri del proprio motore nella seconda frazione: dopo 24’, infatti, i Nets sono avanti per 43-55. Reazione rabbiosa dei Bucks nella ripresa, che colmano il gap e rimettono la testa avanti alla terza sirena (78-76) riprendendo poi margine nella frazione conclusiva per il110-99 finale. Giannis Antetokoumpo è il protagonista di serata con 43 punti e 14 rimbalzi, mentre per Brooklyn i top scorer sono Kevin Durant con 33 punti e Kyrie Irving con 27 punti.

Successo di fronte al pubblico amico anche per i Chicago Bulls sugli Indiana Pacers per 124-109. I padroni di casa vanno subito in vantaggio in doppia cifra sul 38-27, innestando poi le marce alte nella seconda frazione e lasciando Indiana letteralmente al palo (76-57). Nel terzo quarto i Pacers provano a ricucire lo strappo e rifarsi sotto fino al -4 (95-91), ma la franchigia dell’Illinois non si scompone e riprende a macinare punti fino al 124-109 con cui fa esultare i propri tifosi. Sono 28 i punti segnati da Zach LaVine, mentre per gli ospiti il miglior realizzatore è Buddy Hield con 25 punti.

Terza vittoria stagionale per i Minnesota Timberwolves, che in casa sconfiggono i San Antonio Spurs col punteggio di 134-122. I Timberwolves spingono fin dalle prime battute, chiudendo in vantaggio dopo 12’ (39-28). I texani non riescono a colmare il gap, con Minnesota che mantiene la doppia cifra di margine anche alla seconda sirena (68-53). Nella ripresa San Antonio prova a reagire, tornando sotto il -10 al termine della terza frazione (102-94). I padroni di casa non tentennano e si aggiudicano così la sfida per 134-122. Anthony Edwards firma 34 punti e 9 assist, mentre tra le fila degli Spurs Keldon Johson mette a segno 27 punti.

Anche gli Utah Jazz rispettano il fattore campo nel match contro gli Houston Rockets, vincendo per 109-101. Dopo un primo quarto equilibrato (22-21), la compagine di Salt Lake City prova a scappare nella seconda frazione (61-49) incrementando poi il vantaggio fino al +14 con cui va in archivio il terzo quarto (89-75). Houston tenta il tutto per tutto nei 12’ conclusivi, ma i Jazz gestiscono il margine fino alla sirena finale (109-101). 24 punti per Lauri Markkanen e 20 di Jordan Clarkson, mentre il nostro Simone Fontecchio rimane 6’ sul parquet senza però riuscire a segnare. Per i Rockets, invece, 24 punti di Kevin Porter Jr.

Altra sconfitta per i Los Angeles Lakers, che capitolano di fronte ai Denver Nuggets col punteggio di 110-99. Denver trova subito il vantaggio (26-22), con i californiani che però riescono a pareggiare i conti nel secondo quarto (54-54). Al rientro dagli spogliatoi la squadra del Colorado esce decisamente meglio, alzando l’intensità del gioco ed impedendo ai Lakers ogni possibile tentativo di replica: dopo 36’ Nuggets avanti per 86-71. Nell’ultima frazione Los Angeles prova a rendere meno pesante il passivo, con il match che termina sul 110-99 in favore di Denver. Nikola Jokic sfiora la tripla doppia con 31 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Tra i Lakers, invece, doppia doppia per Anthony Davis (22 punti e 14 rimbalzi) e 19 punti di LeBron James.

Nella partita che chiudeva il programma della notte NBA i Miami Heat battono a domicilio i Portland Trail Blazers per 98-119. Sono i padroni di casa ad aggiudicarsi però il primo quarto (31-28), con Miami che opera il controsorpasso nella frazione seguente (56-61). Nella ripresa gli Heat spingono sull’acceleratore (81-94), incrementando poi il vantaggio fino al +21 sulla sirena finale (98-119). Bam Adebayo è il miglior realizzatore con 18 punti, insieme ai 17 di Jimmy Butler e Kyle Lowry. Per i Trail Blazers, invece, 22 punti di Damian Lillard.

