Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Ad

Simone Fontecchio in doppia cifra: 10 punti

NBA NBA 2022-23: calendario, date e dove vedere in TV e live streaming 14/10/2022 ALLE 21:40

Gli Utah Jazz perdono in casa contro i Pistons del grande ex Bojan Bogdanovic e c'è spazio per Simone Fontecchio. L'azzurro chiude con 10 punti in 12 minuti, 2/3 dall’arco e 4/5 ai liberi con 2 rimbalzi, facendo capire di poter avere sempre di più un ruolo importante nelle rotazioni di coach Will Hardy.

La stoppata di Tatum a Doncic. E Dallas col primo ko in doppia cifra

Grande partita a Boston dove i Celtics piegano i Dallas Mavericks infliggendo loro la prima sconfitta con un margine superiore ai 10 punti. Duello tra futuri MVP sul parquet: 40 punti per Luka Doncic, 37 con 13 rimbalzi per Jayson Tatum (primo con 550 punti in stagione) che impreziosisce la sua gara con una gran stoppata allo sloveno.

Il poster di Myler Turner a McDaniels

La giocata della notte, l'ultima prima del giorno "off" per la festa del Ringraziamento, la firma Myles Turner! Il centro degli Indiana Pacers decolla e chiude con la schiacciatona, spedendo nel poster il malcapitato Jaden McDaniels.

Klay Thompson, il ciclista "schiacciatore"

Non solo un giocatore, ma una persona abbastanza unica Klay Thompson. La stella dei Golden State Warriors è solito arrivare in città al timone della sua barca, poi al Chase Center si presenta in mountain bike, come la scorsa notte contro i Clippers. Poi in campo è il solito show: 18 punti, 15 nel solo primo periodo, e una gran schiacciata su lancio del "gemello" Curry.

Il telecronista ruba a Drake il cappotto

Succede di tutto a bordocampo a Toronto in occasione della sfida tra Raptors e Nets. Il commentatore dei Raptors Jack Armstron "ruba" l'eccentrico cappotto a Drake e il rapper e produttore si "vendica" prendendo la cuffia e si inserisce nella telecronaca. "Non ti mentirò, credo che ti stai evolvendo", dice Drake ad Armstrong.

* * *

La Top 10 della notte NBA

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA Doncic dice "42" ma vince Boston; Jokic trascina Denver 2 ORE FA