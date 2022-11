Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Fontecchio incontra Giorgio Chiellini a Los Angeles

A Los Angeles, in occasione della partita persa dai suoi Utah Jazz contro i Clippers, Simone Fontecchio ha incontratto Giorgio Chiellini e l'ex difensore della Juventus e della Nazionale, ora ai Los Angeles FC con cui ha vinto il campionato MLS, gli ha regalato la sua maglia. L'Azzurro ha condiviso sui social tutta la sua gioia.

Salto pazzesco di Kuminga: la testa sbatte sul tabellone

Prima o poi si fanno male... Tremendo salto di Jonathan Kuminga che schiaccia al volo e corregge l'errore di Jordan Poole. Il giovane talento degli Warriors va altissimo e dal replay si vede come sbatta la testa contro la parte superiore del tabellone.

Donovan Mitchell "ruba" un rimbalzo a Mobley e si dispera

"Sono un pessimo compagno. Ti chiedo scusa Evan Mobley". E' quanto ha scritto su Twitter, con annesse risate Donovan Mitchell dopo che gli è stato fatto notare come avesse "rubato" un rimbalzo al compagno di squadra, negandogli la doppia cifra in quella statistica. Anche la sua reazione in partita è tutta da gustare.

John Wall, tripla da metà campo e giro di chitarra

Perfetta imitazione di Lance Stephenson per John Wall. La guardia dei Los Angeles segna da metà campo allo scadere del primo quarto e poi esulta col suono della chitarra, uno desti più classici di "Born Ready", visto tante volte festeggiare ai tempi degli Indiana Pacers.

Stoppata e tripla: Edwards "umilia" Strus

Tutto il talento intossicante di Anthony Edwards in una sequenza attacco difesa. Prima la gran stoppata al ferro, poi la palla gli viene consegnata e sull'azione dopo realizza una tripla siderale con l'arresto in step-back. Il malcapitato Max Strus se lo sognerà di notte.

