losing effort", una prestazione pazzesca in una sconfitta per Paolo Banchero visto che segna altri 30 punti ma non sono sufficienti per evitare agli Orlando Magic la sconfitta casalinga contro gli Houston Rockets per 134-127 nello scontro tra le due peggiori squadre della NBA (2-9 di record per entrambe). La matricola di origini italiane, numero 1 al Draft 2022, è semplicemente dominante, gioca una super partita da veterano e chiude con 30 punti, 8/16 al tiro, 12/14 ai liberi, 6 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi, ma come contro i Sacramento Kings sabato sera dove ne fece 33, a vincere sono gli avversari. I Rockets si godono i 34 punti dell'altro giovanissimo talento in campo, Jalen Green: il numero 2 assoluto del Draft 2021 stampa il decimo trentello in carriera prima dei 21 anni (solo Doncic, Booker, Irving, LaMelo Ball e Edwards hanno fatto).

Paolo segna 16 punti nel solo primo tempo ad alto punteggio, chiuso da Orlando in svantaggio 71-65; nella ripresa i Magic devono sempre inseguire, crollano a -17 nel terzo quarto per un break di 12-0 dei texani ma in avvio di ultimo periodo si riportano fino a -3 (103-100). La rimonta però non prosegue, Banchero stampa 14 punti nella ripresa, però i Rockets resistono e portano a casa la seconda vittoria stagionale, grazie anche ad un incredibile 24 su 48 dall'arco. Oltre ai 34 di Green, Houston ha 21 punti da Kenyon Martin Jr., 20 con 10 rimbalzi dal pivot turco Sengun, 19 con 5 triple da Gordon e 17 punti con 11 assist e 8 rimbalzi da Kevin Porter mentre Jabari Smith, numero 3 assoluto del Draft 2022 alle spalle di Banchero, si ferma a 3 con un solo canestro. Nei Magic, oltre al trentello del nativo di Seattle, ci sono i 21 punti con 5 triple di Terrence Ross, i 23 di Franz Wagner, e i 15 punti di Wendell Carter.

30 punti di Paolo Banchero , pur con l'ennesima sconfitta della sua squadra. Diventa il terzo giocatore nella storia della franchigia a segnare per due partite di fila oltre 30 punti dopo Shaquille O'Neal e Dennis Scott negli anni 90, ed è soltanto il quinto teenager in NBA con due partite consecutive da almeno 30 assieme a LeBron James (2003), Devin Booker (2016), Luka Doncic (2019) e Zion Williamson (2020), una tavola con nomi illustri cui sedersi al fianco. Siamo solo all'11esima gara in carriera ma sembra già che Paolo abbia fatto vedere di essere un talento molto, molto speciale. La prova dadi gli vale altri record personali , pur con l'ennesima sconfitta della sua squadra. Diventa il terzo giocatore nella storia della franchigia a segnare per due partite di fila oltre 30 punti doponegli anni 90, ed è soltanto il quinto teenager in NBA conassieme a(2003),(2016),(2019) e(2020), una tavola con nomi illustri cui sedersi al fianco. Siamo solo all'11esima gara in carriera ma sembra già cheabbia fatto vedere di essere un talento molto, molto speciale.

