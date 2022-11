Una sconfitta bruciante nonostante una prestazione stellare. Questa la serata di Paolo Banchero che stampa una prova monstre da 33 punti, 15 rimbalzi e 4 assist con 14 su 26 al tiro ma è costretto ad incassare la sconfitta casalinga dei suoi Orlando Magic126-123 in overtime contro i Sacramento Kings per la tripla allo scadere da quasi metà campo di DeAaron Fox, decisivo con 37 punti, compreso il dardo sulla sirena. Un ko che brucia perchè i Magic sprecano un vantaggio di 20 punti a inizio terzo quarto (67-47) e poi ancora un +4 a poco più di un minuto dal termine dei regolamentari, firmato proprio dal talento di origini italiane.

Paolo Banchero è di quelle Magic (65-47), in cui si fa notare con tre schiacciate tonanti, due al volo. Nel terzo periodo tiene in piedi quasi da solo Orlando, segna 8 dei 12 punti dei suoi, ma Sacramento ne segna addirittura 36 e va davanti 83-77. Nell'ultimo quarto i Kings vanno anche a +9 ma Paolo si rimette al lavoro e, insieme a Bol Bol (23 punti con 10 su 11 al tiro) e a Franz Wagner (31), firma il pareggio sul 92-92, smazza svariati assist e segna il 104-100 appoggiando dolcemente al tabellone. La prestazione diè di quelle storiche per un rookie di 19 anni : segna 15 punti nel primo tempo, dominato dai(65-47), in cui si fa notare con tre schiacciate tonanti, due al volo. Nel terzo periodo tiene in piedi quasi da solo, segna 8 dei 12 punti dei suoi, mane segna addirittura 36 e va davanti. Nell'ultimo quarto ivanno anche a +9 masi rimette al lavoro e, insieme a(23 punti con 10 su 11 al tiro) e a(31), firma il pareggio sul 92-92, smazza svariati assist e segna il 104-100 appoggiando dolcemente al tabellone.

A quel punto Orlando si inceppa e i Kings pareggiano con Fox per il 106-106. I padroni di casa hanno ancora due chance con Wagner e Suggs, nessuno dei due però trova il bersaglio e così si va all'overtime. Qui si parte con un grande assist di Banchero per la tripla di Bol Bol del 111-110, però Sacramento ha più birra e vola a +6 con le triple di Barnes e Fox per il 119-113. Finita? Per nulla per i Magic hanno 6 punti consecutivi da Wagner, due liberi di Suggs e poi lo stesso Suggs ruba sulla rimessa e serve Okeke per la schiacciata del pareggio sul 123-123. Restano una manciata di secondi, sufficienti ai Kings per dare palla a Fox il quale supera la metà campo e scaglia il tiro che vale la vittoria sulla sirena, 126-123!

Magic arriva la seconda sconfitta interna in quattro gare, un ko amaro 2-10, anche troppo severo per quanto espresso da Paolo Banchero e compagni. Sacramento invece sale 3-5: la vittoria allo scadere a Orlando fa il paio con la sconfitta sulla sirena patita a Miami. Per iarriva la seconda sconfitta interna in quattro gare, un ko amaro dopo il successo sui Golden State Warriors : ora il record dice, anche troppo severo per quanto espresso dae compagni.invece sale: la vittoria allo scadere afa il paio con la sconfitta sulla sirena patita a

