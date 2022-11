Los Angeles Lakers la scorsa notte battono i New Orleans Pelicans 120-117 in overtime e il protagonista, per una volta, non è LeBron James, ma nemmeno Anthony Davis o Russell Westbrook. In copertina ci va Matt Ryan, esterno tiratore di 25 anni che infila allo scadere dei regolamentari Lonnie Walker. A Hollywood ovviamente, va in scena la storia da film di Walt Disney di Ryan, giocatore col classico percorso del riscatto. Lui che, nella squadra in cui Westbrook guadagna 47 milioni di dollari, LeBron quasi 45 e Davis 38, è riuscito a strappare il 15esimo e ultimo posto del roster firmando un contatto non garantito da poco più di 1,6 milioni grazie alle sue doti di tiratore (35% in preseason, 45% con 9 su 20 in stagione). la scorsa notte battono ie il protagonista, per una volta, non è, ma nemmeno. In copertina ci va, esterno tiratore di 25 anni che infila allo scadere dei regolamentari un'incredibile tripla per forzare la partita ai supplementari , gara poi vinta grazie anche ai 28 punti di. A Hollywood ovviamente, va in scena la storia da film di Walt Disney di, giocatore col classico percorso del riscatto. Lui che, nella squadra in cuiguadagna 47 milioni di dollari,quasi 45 e38, è riuscito a strappare il 15esimo e ultimo posto del roster firmando un contatto non garantito da poco più digrazie alle sue doti di tiratore (35% in preseason, 45% con 9 su 20 in stagione).

Ad

La particolarità di Ryan non sta nel contratto, incredibile di per sè, quanto nella sua storia personale che lo ha portato a essere "eroe per un giorno" alla Crypto.com Arena di Los Angeles con quel canestro. Nativo di White Plains, nello stato di New York, cambia tre università tra il 2015 e il 2020 (Notre Dame, Vanderbilt e Chattanooga), si laurea in economia ma non viene scelto al Draft NBA 2020 e nella stagione 2020-21 non trova nessun contratto per giocare da professionista, un'annata iniziata in ritardo e poi fortemente condizionata dalla pandemia.

NBA Altro record per Doncic e le triple allo scadere di Herro e Ryan 7 ORE FA

Che fare? Non potendo nemmeno entrare nella palestra della sua città, si crea un campo nel cortile di casa, segna col gesso la linea dei tre punti e si allena da solo per circa 4 ore al giorno. E poi si barcamena con svariati lavoretti: fa il fattorino e le consegne per DoorDash e poi UberEats a circa 1200 dollari al mese, poi il nonno gli trova un impiego come tuttofare al cimitero di Yonkers e resiste per 8 mesi. "Fino ad aprile mi sono occupato di pulire le lapidi dalle foglie e di sistemare la terra vicino alle tombe. Alcune mattine era talmente freddo che sotto i pantaloni tenevo il pigiama", ha raccontato.

Tiene duro nonostante lo sconforto, poi nell'estate 2021 gioca la Summer League coi Cleveland Cavaliers e la preseason coi Denver Nuggets, e prosegue la stagione in G-League coi Grand Rapids Gold. Nel febbraio 2022 lo chiamano i Boston Celtics, gioca quasi esclusivamente in G-League coi Maine Red Claws, ma fa parte del roster che arriva fino alle Finals, perse 4-2 coi Warriors. Dopo la Summer League giocata ancora con Boston, a settembre fa il training camp coi Lakers, si guadagna un contratto e la scorsa notte si è preso il proscenio con la tripla coi Pelicans. "Quando si tratta di tirare, la mia fiducia non scende mai. Altrimenti non sarei qui", ha detto a fine gara. Visto il percorso che ha fatto, non si può non credere a Matt Ryan.

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA Shaq O'Neal e Charles Barkley in coro: "Kyrie Irving è un idiota" UN GIORNO FA