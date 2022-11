Utah Jazz che stanno Simone Fontecchio sta trovando poco spazio, ha totalizzato appena 24 minuti in 4 partite ma ha già fatto capire di poter starci in NBA Los Angeles Clippers: "E' tutto veramente super, un mondo pazzesco. Per adesso mi sto davvero godendo al massimo il viaggio e l’esperienza, facendomi trovare pronto e imparando il più possibile. Per il momento l'esperienza è strapositiva. La città è stupenda, lo Utah è uno stato veramente fantastico: un sacco di natura e montagne, le persone sono molto amichevoli e disponibili. Davvero un bel posto, non me lo aspettavo: si vive veramente bene". Negliche stanno volando in questo avvio di stagione e hanno un record di 8 vinte e 3 perse sta trovando poco spazio, ha totalizzato appena 24 minuti in 4 partite ma ha già fatto capire di poter starci in NBA con la prova da 13 punti contro gli Houston Rockets . L'azzurro ha parlato a Sky Sport di questo inizio di esperienza dopo la gara vinta contro i: "".

Ad

Ovviamente l'ex Alba Berlino e Baskonia era consapevole della possibilità di avere poco spazio, almeno all'inizio: "Ero abbastanza preparato al fatto di dover sgomitare e di dovermi guadagnare tutti i minuti. È normale e giusto che sia così, visto che è la mia prima esperienza in NBA. Piano piano sto cercando di guadagnarmi la fiducia dei compagni e del coach, che mi chiede di fare quello che so fare meglio, cioè farmi trovare pronto sugli scarichi e tirare".

NBA Simone Fontecchio si ferma già: out per il protocollo anti-covid 28/10/2022 ALLE 14:57

Per adesso il suo picco sono i 13 punti contro i Rockets, una notte che Fontecchio non dimenticherà presto: "È stato un bel momento. Ero pronto, ero carico: entrare in campo e avere subito impatto è stato importante a livello di fiducia. Mi sono sentito bene, è stato bello".

Ai tifosi italiani dico di stare tranquilli. Non state in pena per me anche quando non gioco, io sto bene. Il mio momento e i miei minuti arriveranno, perciò state sereni

A frenare il suo impiego è arrivato anche il Covid: "L'esperienza non è stata piacevole, però alla fine sono stato male solo un paio di giorni, perciò niente di che. La cosa più importante è che la mia famiglia non sia stata positiva".

Nella chiacchierata con Zeno Pisani per Sky Sport, Fontecchio sottolinea i consigli di Nik Melli e manda un pensiero ai tifosi italiani che lo seguono: "Sicuramente tutti quelli che erano con me in nazionale quest’estate mi hanno dato tanti consigli. Ho parlato e continuo a parlare molto con Nicolò Melli, ci confrontiamo spesso sulle nostre esperienze e per me è un grande aiuto. Ai tifosi italiani dico di stare tranquilli. Non state in pena per me anche quando non gioco, io sto bene. Il mio momento e i miei minuti arriveranno, perciò state sereni".

Spero di vedere presto Banchero quando giocheremo contro, magari di andarci a cena insieme e fare due chiacchiere

Paolo Banchero, Nazionale, l'azzurro che Fontecchio conosce molto bene: "Ancora non ci ho parlato. Spero di vederlo presto quando giocheremo contro, magari di andarci a cena insieme e fare due chiacchiere". Jazz e Magic si affronteranno il 14 gennaio a Salt Lake City e il 10 marzo a Orlando, due opportunità per pianificare magari i prossimi appuntamenti assieme con l'Italia... La chiosa è dedicata al giocatore del momento, al nome caldissimo di eccezionale nel suo avvio di stagione con gli Orlando Magic e atteso con trepidazione con la maglia della, l'azzurro checonosce molto bene: "".si affronteranno il 14 gennaio a Salt Lake City e il 10 marzo a Orlando, due opportunità per pianificare magari i prossimi appuntamenti assieme con l'Italia...

Sentite cosa diceva Fontecchio: “NBA? Io ho aspettative molto alte…”

NBA Finalmente Fontecchio, 13 punti! Banchero fa 21 ma Orlando ancora ko 25/10/2022 ALLE 06:43