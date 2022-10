Una tempesta investe i San Antonio Spurs, la "franchigia modello" della NBA per eccellenza degli ultimi 25 anni. I texani infatti hanno tagliato a sorpresa Josh Primo, talentuosa guardia canadese di 19 anni per cui avevano speso la scelta numero 12 assoluta del Draft 2021 e di cui avevano appena esercitato l'opzione da 4.3 milioni di dollari per il suo quarto anno di contratto. I motivi non sono stati resi noti dagli stessi Spurs ma, secondo un report di Ramona Shelbourne di ESPN, tutto sarebbe ad una "condotta inappropriata" del ragazzo verso alcune donne all'interno della franchigia.

Ad

ESPN riporta che un noto avvocato, Tony Buzbee, legale di varie donne che hanno accusato di molestie sessuale il quarterback DeShaun Watson, sarebbe stato assunto da una persona che ha lavorato ai San Antonio Spurs e che avrebbe confessato che Josh Primo si sarebbe denudato di fronte a lei. Non una volta, ma più volte e con diverse persone di sesso femminile.

NBA 🏀 L'Ovest coi Warriors, il ritorno dei Clippers e lo show Lakers 17/10/2022 ALLE 15:43

Un fulmine a ciel sereno per gli Spurs e per la NBA, viste le potenzialità del talento che prima di dichiararsi al Draft aveva giocato un solo anno al college ad Alabama. Josh Primo non ha commentato ma ieri, sempre tramite ESPN, aveva fatto sapere di aver bisogno di tempo per curare la sua salute mentale: "Già in passato ho cercato aiuto per superare un trauma personale subìto in passato e ora ho deciso di prendermi del tempo per dedicarmi pienamente ai trattamenti necessari alla mia salute mentale. Spero di poter discutere questi temi più approfonditamente in futuro, in modo da poter aiutare altre persone che si trovano nella mia stessa situazione".

Questo invece l'unico commento dei San Antonio Spurs sulla decisione di licenziare Primo, arrivato tramite il plenipotenziario RC Buford: "La nostra speranza è che, nel lungo periodo, questa decisione sia nel miglior interesse tanto dalla nostra organizzazione che di Joshua".

Popovich dopo la 1336ª vittoria: "Questo record non è mio, è nostro"

NBA Popovich cuore d'oro: porta gli Spurs a Uvalde, dove ci fu la strage 10/10/2022 ALLE 10:21