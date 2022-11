Brooklyn Nets. Quando si pensava che fosse solo questione di giorni Steve Nash, ecco che arriva la promozione ad head coach fino al termine della stagione per Jacques Vaughn, l'ex vice di Nash e coach ad interim nelle ultime gare. Pare dietro questa mossa siano arrivate pressioni direttamente dal commissioner NBAAdam Silver al proprietario Joe Tsai per non assumere un allenatore, Udoka appunto, attualmente sospeso per tutta la stagione dai Boston Celtics per una relazione extra coniugale con una sottoposta violando la policy della franchigia. Le sorprese sono ormai di casa ai. Quando si pensava che fosse solo questione di giorni per l'annuncio ufficiale di Ime Udoka come nuovo allenatore al posto dell'esonerato, ecco che arriva la promozione ad head coach fino al termine della stagione per, l'ex vice di Nash e coach ad interim nelle ultime gare. Pare dietro questa mossa siano arrivate pressioni direttamente dal commissioneral proprietarioper non assumere un allenatore,appunto, attualmente sospeso per tutta la stagione daiper una relazione extra coniugale con una sottoposta violando la policy della franchigia.

Ad

Udoka avrebbe scatenato un polverone mediatico attorno ad una franchigia già nell'occhio del ciclone per la questione Kyrie Irving che sta scontando Vaughn, a Brooklyn dal 2016, già assistente di Kenny Atkinson prima e di Steve Nash poi, e con un'altra parentesi da capo allenatore ad interim nella bolla di Orlando nel 2020. Assumereavrebbe scatenato un polverone mediatico attorno ad una franchigia già nell'occhio del ciclone per la questioneche sta scontando una sospensione di 5 partite dagli stessi Nets per le sue uscite a sfondo anti-semita . Di conseguenza si è deciso di "ripiegare" su, a Brooklyn dal 2016, già assistente diprima e dipoi, e con un'altra parentesi da capo allenatore ad interim nella bolla di Orlando nel

NBA Le scuse non bastano a Irving: i Nets lo sospendono per 5 gare 04/11/2022 ALLE 10:26

Jacque Vaughn (Brooklyn Nets) Credit Foto Getty Images

"L'intelligenza cestistica di Jacque, la sua conoscenza della squadra e il suo spirito competitivo lo rendono la persona migliore per guidare il nostro gruppo", commenta in una nota ufficiale il general manager Sean Marks. Da non ignorare in questa decisione il peso del parere delle stelle Kyrie Irving e soprattutto Kevin Durant, dalla scorsa estate sostanzialmente separato da Steve Nash e molto favorevole alla promozione di Vaughn, un tema che la stampa non ha ha mai nascosto anche se inevitabilmente Marks ha smentito parlando ai cronisti.

Irving e il dito medio ai tifosi di Boston: "Ho risposto agli insulti"

NBA I Nets scaricano Steve Nash, per la sostituzione c'è Ime Udoka 01/11/2022 ALLE 17:26