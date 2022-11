Secondo successo consecutivo per gli Utah Jazz, che superano i Memphis Grizzlies 121-105 e restano in piena zona calda nella Western Conference. Vittoria netta, match in equilibrio per un solo quarto, poi i Jazz scappano via con i 31 punti e 11 rimbalzi di Lauri Markkanen. A Memphis non bastano, invece, i 37 punti di Ja Morant, mentre Simone Fontecchio è ancora in isolamento. Vittoria netta anche per i Toronto Raptors, che superano gli Atlanta Hawks 139-109. Gli Hawks restano in partita per due quarti e mezzo, poi finisce la benzina e i canadesi scappano via con 31 punti e 12 rimbalzi di Pascal Siakam.

Dopo un avvio difficile arriva il terzo successo di fila per i Philadelphia 76ers, che battono i Washington Wizards 111-118. I Sixers scappano via nell’ultimo quarto, quello decisivo, grazie ai 28 punti di Tyrese Maxey, ma soprattutto grazie a un James Harden da 23 punti e 17 assist. Seconda vittoria stagionale per i Brooklyn Nets, che tornano al successo battendo gli Indiana Pacers 116-109. Nets che dominano la partita per lunghi tratti, toccano anche il +24, ma poi rischiano il suicidio nell’ultimo quarto con la rimonta di Indiana. Protagonista, con 36 punti, 9 rimbalzi e 7 assist il solito Kevin Durant.

Rischia grosso anche Milwaukee, con i Bucks che battono i Detroit Pistons 110-108, al termine di un match dominato dai Bucks, che scappano via sia nel primo tempo, sia nel terzo quarto dopo la rimonta di Detroit, ma nel finale rischiano nuovamente la beffa e danno l’allungo decisivo solo nei secondi finali con Holiday e Lopez. Holiday che chiude in doppia doppia con 25 punti e 10 assist, mentre miglior marcatore è Giannis Antetokounmpo con 31 punti. Negli ultimi due match di giornata, infine, vittoria di misura dei Los Angeles Clippers sugli Houston Rockets 95-93, con Paul George che la risolve a 15” dalla fine con un canestro spaziale sotto pressione; e vittoria dei Sacramento Kings in casa degli Charlotte Hornets per 108-115.

I RISULTATI DELLA NOTTE (1° NOVEMBRE)

Washington Wizards – Philadelphia 76ers 111-118

Charlotte Hornets – Sacramento Kings 108-115

Toronto Raptors – Atlanta Hawks 139-109

Brooklyn Nets – Indiana Pacers 116-109

Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 110-108

Utah Jazz – Memphis Grizzlies 121-105

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 95-93

