Due partite nella notte NBA e c’era attesa soprattutto per i Los Angeles Lakers, impegnati nel derby contro i Clippers. Dopo il ko nell’Opening Night contro gli Warriors , ne è arrivato un secondo per James e compagni, anche se questa volta i Lakers sono rimasti a contatto fino alla fine. Vittoria Clippers per 103-97, che hanno festeggiato al meglio il ritorno in campo in una partita di regular season di Kawhi Leonard. Dopo un primo quarto dominato dai Clippers, i Lakers si sono ripresi nel secondo quarto, pareggiando i conti prima della pausa lunga. Nuovo allungo Clippers nella terza frazione con successiva rimonta dei gialloviola ad inizio ultimo quarto. Nel finale a fare la differenza sono stati i canestri di Leonard e Wall, ma soprattutto gli errori in attacco dei Lakers. L’ex San Antonio e Toronto ha chiuso con 14 punti, come Marcus Morris Sr. ed Ivica Zubac, con il centro croato che ha catturato anche 17 rimbalzi. Doppia doppia anche per Paul George (15 punti e 10 rimbalzi). Ai Lakers non è bastato un Lonnie Walker da 26 punti, mentre Anthony Davis e LeBron James hanno chiuso rispettivamente con 25 e 20 punti. Disastroso Russell Westbrook, con appena 2 punti e 0/11 dal campo.