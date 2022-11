Sono state appena tre le partite disputate nella notte NBA, in quello che è un periodo nel quale una prima chiarificazione delle gerarchie all’interno delle due Conference si sta verificando. Nondimeno, lo spettacolo s’è visto eccome, soprattutto nella sfida di cartello attesissima dagli appassionati. I Dallas Mavericks (10-10) battono i Golden State Warriors (11-11) per 116-113 dopo una partita equilibrata dal secondo quarto in poi. Decima sconfitta lontano da San Francisco per gli uomini di Steve Kerr, fine di una serie di quattro ko di fila per quella di Jason Kidd. Decisivi un fischio contro Steph Curry (infrazione di passi su movimento di tiro) e la tripla sbagliata da Klay Thompson per l’overtime. Proprio Curry scrive 32 sul tabellino, ma è la quinta tripla doppia stagionale di Luka Doncic a fare notizia: 41 punti, 12 rimbalzi e altrettanti assist.

I Detroit Pistons (5-18) finiscono travolti per 110-140 dai New York Knicks (10-11), che mantengono costantemente percentuali assai alte soprattutto da tre (il 45.8% parla da solo). Fanno rumore i 36 punti di Julius Randle, mentre sul fronte opposto, nonostante i sette in doppia cifra, nessuno fa meglio dei 19 di Isaiah Stewart. I Portland Trail Blazers (11-10), nonostante i 37 di Anfernee Simons e i 32 di Jerami Grant, devono arrendersi ai Los Angeles Clippers (13-9) per 112-118. Ed è una sconfitta che fa male, visto che i punti di vantaggio nel terzo quarto erano 18 prima del ribaltone. Il grande protagonista è Norman Powell, che realizza 32 punti in uscita dalla panchina; ce ne sono anche 24 di Reggie Jackson.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-New York Knicks 110-140

Dallas Mavericks-Golden State Warriors 116-113

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers 112-118

