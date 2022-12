Nel primo match disputato nel tardo pomeriggio italiano di sabato 3 Dicembre i Dallas Mavericks espugnano il Madison Square Garden di New York battendo i Knicks per 100-121. Partono meglio i padroni di casa (32-20), con i texani che ribaltano la partita nella ripresa grazie ad un terzo quarto da 15-41 che li porta sul +19 (74-93). Nell’ultima frazione i Mavericks gestiscono l’enorme margine accumulato fino al 100-121 finale. Luka Doncic piazza 30 punti (insieme ad 8 rimbalzi e 7 assist), con Tim Hardway Jr. che ne segna 28. Per i Knicks, invece, 24 punti di Julius Randle e 23 di Immanuel Quickley.

Nell’altra partita del sabato sera italiano i Sacramento Kings si aggiudicano il ‘derby’ californiano battendo a domicilio i Los Angeles Clippers per 96-123. Match mai in discussione fin dalle prime battute, con i Kings che prendono subito il vantaggio (24-38) e non mollano più la leadership nel punteggio fino al 96-123 finale con cui espugnano la Crypto.com Arena di Los Angeles. Domantas Sabonis trascina i suoi con 24 punti, insieme a Keegan Murray che mette a referto 23 punti. Tra i padroni di casa il top scorer è Brandon Boston Jr. con 18 punti.

Passando poi alla notte di domenica 4 Dicembre, i Milwaukee Bucks sorprendono in casa i Charlotte Hornets col punteggio di 96-105. I Campioni del 2020-2021 chiudono la prima frazione davanti (24-30), prendendo il largo in quella successiva (45-56). I padroni di casa hanno una reazione nella ripresa, ma non basta ad impensierire gli ospiti che gestiscono il vantaggio fino alla sirena finale. Non c’è Giannis Antetokounmpo causa infortunio, quindi il ruolo da protagonista se lo prende Bobby Portis con 20 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Per gli Hornets il migliore è Jalen McDaniels con 21 punti.

Successo casalingo per i Toronto Raptors sugli Orlando Magic per 121-108. I canadesi volano subito nel punteggio (36-22), dilagando poi nel terzo quarto toccando anche il +30 come massimo vantaggio (91-61). Orlando non riesce a contenere l’attacco dei padroni di casa, cercando di limitare i danni nel finale fino al 121-108 con cui Toronto rispetta il fattore campo. Pascal Siakam sfiora la tripla doppia con 32 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Non va oltre i 9 punti, invece, il nostro Paolo Banchero tra le fila dei Magic (18 punti equamente divisi tra Bol Bol e Terrence Ross).

Colpo in trasferta degli Oklahoma City Thunder sui Minnesota Timberwolves per 128-135. Primo tempo tutto sommato equilibrato (57-63), con i padroni di casa che escono meglio dagli spogliatoi nella ripresa trovando il vantaggio alla terza sirena (101-97). Nell’ultima frazione i Thunder riescono però ad alzare l’intensità del gioco piazzando l’allungo decisivo che gli consente di aggiudicarsi la sfida col punteggio di 128-135. Shai Gilgeous-Alexander esagera e ne piazza 33 di punti, con Josh Giddey che mette a referto una doppia doppia da 21 punti ed 11 rimbalzi. Tra i Timberwolves, invece, 27 punti di D’Angelo Russell e 26 di Anthony Edwards.

Vincono in casa i Golden State Warriors sugli Houston Rockets per 120-101. I californiani trovano subito un primo quarto da 39-23 che mette la partita sui binari giusti, con i Rockets che riescono a a rientrare nell’ultima frazione fino al -3 (97-94). A quel punto Golden State non trema, rimettendo un margine di sicurezza sugli avversari fino al 120-101 con cui vince il match. Andrew Wiggins trascina i Campioni in carica con 36 pumti, al pari di Steph Curry con 30 punti e 10 assist. Per i texani, invece, 20 punti di Kevin Porter Jr.

Nel match che chiudeva la notte NBA i Portland Trail Blazers prevalgono sugli Utah Jazz col punteggio di 111-116. La franchigia dell’Oregon chiude davanti la prima frazione (31-40), incrementando il vantaggio in doppia cifra nel secondo quarto (59-69). Nella ripresa i Jazz alzano i giri del proprio motore e mettono la freccia (85-81), ma gli ospiti non mollano e ritornano davanti senza più mollare il vantaggio fino al 111-116 con cui espugnano la Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City. Anfernee Simons spinge i suoi con ben 45 punti segnati, insieme ai 33 di Jerami Grant. Sono solo tre i punti messi a referto dal nostro Simone Fontecchio, mentre il top scorer per Utah è Jordan Clarckson con 24 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks-Dallas Mavericks 100-121 (giocata il 3 Dicembre)

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings 96-123 (giocata il 3 Dicembre)

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks 96-105

Toronto Raptors-Orlando Magic 121-108

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder 128-135

Golden State Warriors-Houston Rockets 120-101

Utah Jazz-Portland Trail Blazers 111-116

