sconfitta casalinga contro Sacramento (123-126 all’overtime). Decisiva una tripla sulla sirena da centrocampo di De’Aaron Fox. A fine partita sono 37 i punti dello stesso Fox e 25 (a cui vanno aggiunti gli 11 rimbalzi) quelli di Domantis Sabonis. Ai Magic non bastano invece, oltre ai punti di Banchero, i 31 di Franz Wagner e i 23 di Bol Bol. Bene Brooklyn, che, nonostante l’assenza di Kyrie Irving, batte in trasferta Charlotte per 98-94. Fondamentali per i Nets i 16 punti di Kevin Durant e gli 11 di Nic Claxton. Non servono invece a nulla agli Hornets i 18 punti di Terry Rozier e i 15 di Kelly Oubre Jr. A Orlando non basta un grandissimo Paolo Banchero (33 punti, 16 rimbalzi e 4 assist) per evitare la(123-126 all’overtime). Decisiva una tripla sulla sirena da centrocampo di De’Aaron Fox. A fine partita sono 37 i punti dello stesso Fox e 25 (a cui vanno aggiunti gli 11 rimbalzi) quelli di Domantis Sabonis. Ai Magic non bastano invece, oltre ai punti di Banchero, i 31 di Franz Wagner e i 23 di Bol Bol. Beneche, nonostante l’assenza di Kyrie Irving,per 98-94. Fondamentali per i Nets i 16 punti di Kevin Durant e gli 11 di Nic Claxton. Non servono invece a nulla agli Hornets i 18 punti di Terry Rozier e i 15 di Kelly Oubre Jr.

Atlanta sconfigge New Orleans all’overtime (124-121) e conquista la seconda vittoria di fila. In casa Hawks sono importantissime le prestazioni di Trae Young (34 punti e 10 assist), Dejounte Murray (22 punti, 11 assist e 10 rimbalzi) e Clint Capela (21 punti e 19 rimbalzi), mentre sono ininfluenti per i Pelicans i 29 punti a testa di Zion Williamson e CJ McCollum (per lui anche 10 rimbalzi) e la doppia doppia di Jonas Valanciunas (13 punti e 17 rimbalzi). Bella vittoria di Boston: i ragazzi di Joe Mazzulla superano New York in trasferta per 133-118 e portano a casa il sesto successo in stagione. Ottime per i Celtics le prove di Jaylen Brown (30 punti) e Jayson Tatum (26), mentre non sono abbastanza per i Knicks i 29 punti e 9 rimbalzi di Julius Randle, i 27 punti di RJ Barrett e la doppia doppia da 22 punti e 10 assist di Jalen Brunson.

Nonostante le assenze di Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton, Milwaukee vince tra le mura amiche anche contro Oklahoma per 108-94 e sale a quota nove affermazioni in altrettante partite. Decisivi Brook Lopez, con i suoi 25 punti, e Bobby Portis, autore di 12 punti e 21 rimbalzi, ma è importante anche la prova dalla panchina di Grayson Allen (19 punti). Ai City Thunder non servono i 18 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Sorride anche Minnesota, che ha la meglio suHouston per 129-117. Da segnalare a fine match i 25 punti e 9 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e i 19 punti di Anthony Edwards. Per i Rockets sono invece inutili i 21 punti di Jalen Green e i 17 a testa di Kenyon Martin Jr. e Alperen Sengun.

Denver ha vita facile contro San Antonio (126-101 in casa) e si porta a sei vittorie stagionali. Il migliore in casa Nuggets è Bones Hyland dalla panchina, protagonista con 24 punti, ma è molto utile anche la prestazione di Nikola Jokic (21 punti e 10 assist). Tra le fila degli Spurs sono ininfluenti i 25 punti di Keldon Johnson e i 20 dalla panchina di Devin Vassell. Nell’ultimo match della serata Phoenix domina contro Portland (102-82) e porta a casa un importante successo. Fondamentali per i Suns i 24 punti di Devin Booker e i 15 punti di Chris Paul, mentre non bastano ai Trail Blazers (privi di Damian Lillard) i 14 punti di Jerami Grant e i 13 di Shaedon Sharpe.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Orlando Magic (2-8) – Sacramento Kings (3-5) 123-126

Charlotte Hornets (3-7) – Brooklyn Nets (4-6) 94-98

Atlanta Hawks (6-3) – New Orleans Pelicans (5-4) 124-121

New York Knicks (4-5) – Boston Celtics (6-3) 118-133

Milwaukee Bucks (9-0) – Oklahoma City Thunder (4-5) 108-94

Minnesota Timberwolves (5-5) – Houston Rockets (1-9) 129-117

Denver Nuggets (6-3) – San Antonio Spurs (5-5) 126-101

Phoenix Suns (7-2) – Portland Trail Blazers (6-3) 102-82

