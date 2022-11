Prosegue la regular season dell’NBA 2022-2023. Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa si sono disputate quattro partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Cleveland domina nel secondo tempo in trasferta contro i Lakers (58-36), vince per 114-100 e conquista la sua ottava vittoria consecutiva. Per la squadra ospite sono decisivi i 33 punti di Donovan Mitchell e i 24 di Darius Garland, ma meritano una menzione anche i 16 punti e 11 rimbalzi di Jarrett Allen. Per la compagine californiana sono invece inutili i 27 punti di LeBron James e le doppie doppie di Anthony Davis (19 punti e 12 rimbalzi) e Russell Westbrook (19 punti e 10 assist).

Bene anche Toronto, che batte tra le mura amiche Chicago per 113-104 con un ottimo quarto periodo (30-22). Fondamentali per i Raptors i 30 punti e 11 assist di Fred VanVleet, i 22 punti di OG Anunoby e la doppia doppia di Scottie Barnes (19 punti e 10 rimbalzi), mentre non servono a nulla ai Bulls (privi di Zach LaVine, Andre Drummond, Lonzo Ball e Coby White) i 20 punti di DeMar DeRozan, i 18 punti e 12 rimbalzi di Nikola Vucevic e i 16 punti dalla panchina di Goran Dragic. Memphis resiste nel finale e si aggiudica un importantissimo successo casalingo contro Washington con il punteggio di 103-97. Tra le fila dei Grizzlies sono ottime le prove di Desmond Bane (28 punti) e Ja Morant (23 punti, 9 rimbalzi e 6 assist). Ininfluenti invece per i Wizards (senza Bradley Beal) i 18 punti di Monte Morris e i 15 di Rui Hachimura.

Nell’ultimo match della notte Utah prende il largo nel quarto periodo e sconfigge in trasferta i Los Angeles Clippers per 110-102. Per i Jazz sono importantissime le prestazioni di Jordan Clarkson (23 punti), Collin Sexton (22) e Lauri Markkanen (18 punti e 9 rimbalzi), mentre non bastano alla squadra californiana (che ha dovuto fare ancora a meno di Kawhi Leonard) i 34 punti di Paul George e i 18 di Marcus Morris. Zero minuti in campo per Simone Fontecchio.

