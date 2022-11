NBA: tutte e 30 le franchigie in campo insieme sono fatto raro, e di solito riservato al finale di stagione regolare. Stavolta, invece, questo avviene proprio nel bel mezzo di novembre, all’inizio. Andiamo a scoprire quanto accaduto su 15 parquet d’America. Gli Orlando Magic (2-9) cedono di fronte agli Houston Rockets (2-9) per 127-134: non bastano i 30 di Paolo Banchero (Utah Jazz (8-3), visto che continua l’ottima annata contro i Los Angeles Lakers (2-7). 139-116 il finale di una partita dominata fin dai 76 punti ne primi due quarti. In doppia cifra vanno in sette, con Lauri Markkanen a quota 23 e Jordan Clarkson a 22. Cinque minuti di spazio anche per Simone Fontecchio: due punti, un rimbalzo, una palla recuperata nel suo tabellino. Per i Lakers, sempre senza LeBron James, 29 di Anthony Davis e 22 di Russell Westbrook. Notte senza riserve in: tutte e 30 le franchigie in campo insieme sono fatto raro, e di solito riservato al finale di stagione regolare. Stavolta, invece, questo avviene proprio nel bel mezzo di novembre, all’inizio. Andiamo a scoprire quanto accaduto su 15 parquet d’America. Gli(2-9) cedono di fronte agli(2-9) per: non bastano i 30 di i dettagli della partita ). Tanti sorrisi in casa(8-3), visto che continua l’ottima annata contro i(2-7).il finale di una partita dominata fin dai 76 punti ne primi due quarti. In doppia cifra vanno in sette, con Lauri Markkanen a quota 23 e Jordan Clarkson a 22. Cinque minuti di spazio anche per, un rimbalzo, una palla recuperata nel suo tabellino. Per i Lakers, sempre senza LeBron James, 29 di Anthony Davis e 22 di Russell Westbrook.

Le notizie roboanti della notte sono due. La prima riguarda i Milwaukee Bucks (9-1), che terminano la loro imbattibilità contro gli Atlanta Hawks (7-3). 117-98 il finale, con Dejounte Murray a quota 25 punti e AJ Griffin a 24, mentre non bastano ai Bucks i 25 di Giannis Antetokounmpo. Il re della notte è però Steph Curry, con 47 punti nel 116-113 dei Golden State Warriors (4-7) sui Sacramento Kings (3-6) che annullano i 28 di De’Aaron Fox, i 24 di Malik Monk e i 19 con 14 rimbalzi di Domantas Sabonis. Anche i Los Angeles Clippers (6-5) non sono da meno, visto che fermano i Cleveland Cavaliers (8-2) per 119-117, grazie a quintetto in doppia cifra e 26 punti di Paul George che si contrappongono ai 30 di Donovan Mitchell e ai 26 di Evan Mobley. Vincono in volata i Dallas Mavericks (6-3): 96-94 sui Brooklyn Nets (4-7), con un dominante Luka Doncic da 36 punti. Vani perciò i 26 di Kevin Durant.

Corrono forti anche i Boston Celtics (7-3), che battono i Memphis Grizzlies (7-4) per 106-109 grazie ai 39 di Jayson Tatum, mattatore nella sfida personale contro Ja Morant, che di punti ne fa 30. I Denver Nuggets (7-3) sconfiggono i San Antonio Spurs (5-6) per 109-115. Quasi tripla doppia per Nikola Jokic (26-8-10), mentre dall’altra parte Keldon Johnson si toglie comunque la soddisfazione dei 30 punti. I Washington Wizards (5-6) superano gli Charlotte Hornets (3-8) per 100-108 in virtù dei 20 di Kyle Kuzma e d una panchina che funziona; dall’altra parte 25 di PJ Washington. I Detroit Pistons (3-8) battono gli Oklahoma City Thunder (6-4) per 112-103 con una gran prova di squadra, tre triple doppie e Saddiq Bey a quota 25. Per i Thunder 33 di Shai Gilgeous-Alexander.

Marce alte tra Indiana Pacers (5-5) e New Orleans Pelicans (5-5), con il 129-122 dei padroni di casa contrassegnato dai 37 e 12 rimbalzi di Myles Turner e da due ulteriori triple doppie, in contrapposizione ai 29 di Brandon Ingram e ai 26 di Zion Williamson. Vincono i Philadelphia 76ers (5-6) sui Phoenix Suns (7-3) per 100-88 con 33 e 10 rimbalzi di Joel Embiid, mentre in casa Suns ce ne sono 28 di Devin Booker. Un lampo di gioia: è quello di Josh Hart con la tripla della vittoria per i Portland Trail Blazers (7-3), che battono i Miami Heat (4-7) per 107-110. 25 i punti di Anfernee Simons e 23 quelli di Jerami Grant per i vincitori, in tre a quota 16 per gli sconfitti. Vincono anche i Chicago Bulls (6-6) sui Toronto Raptors (6-5) per 111-97, e c’è anche la bella notizia dei 30 punti di Zach LaVine; 27 per Fred VanVleet sul fronte opposto. Sorriso esterno per i New York Knicks (5-5): 107-120 sui Minnesota Timberwolves (5-6) in forma di 107-120: Julius Randle primeggia con 31 punti, mentre non basta per i T’Wolves la prova da 25 punti e 13 rimbalzi di Karl-Anthony Towns.

